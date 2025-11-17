Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

«За рулем» сравнил внедорожники Haval H5 и Mitsubishi Pajero Sport

Новый Haval H5 построен на базе пикапа Great Wall Poer King Kong – правда, не длиннобазного, что продается у нас, а обычного. Стоит от 3,7 до 3,95 млн рублей: по сегодняшним меркам неплохо за огромный (больше пяти метров) рамный внедорожник с понижающей передачей и гидроавтоматом.

За эти деньги можно купить Mitsubishi Pajero Sport, выращенный из пикапа L200. Это будет пяти-шестилетний автомобиль с пробегом около 100 тысяч км.

Какая свежесть лучше – первая из Китая или вторая, но японская?

Двигатели

У наших внедорожников аж восемь дизельных цилиндров. Только – суммарно, на двоих. Двухлитровая «четверка» Н5 выдает 150 сил, что маловато для такой крупной машины: на крутых подъемах Haval чахнет. Он проигрывает старт, хотя потом не скисает. Зато турбодизель работает ровно, вибраций в салоне нет, и о типе двигателя напоминает лишь характерный звук.

Японский дизель 4N15 тоже не сотрясает салон, зато от души «радует» тарахтением. А каждое включение компрессора кондиционера или другого потребителя мощности ведет к повышению оборотов холостого хода – будто на самосвале включили коробку отбора мощности для поднятия кузова.

Стоит чуть коснуться педали, как Pajero Sport прыжком рвется вперед. Но с набором скорости энтузиазм угасает, несмотря на отлично работающий автомат Aisin V8AWG.

Автомат у китайского внедорожника тоже восьмиступенчатый, но марки ZF. Если не игнорировать регламент обслуживания, коробка надежна. Что-то говорить о ресурсе хавейловского дизеля GW4D20M пока рано. В Китае случались выходы из строя подкачивающего насоса, но у нас такой проблемы пока нет.

У дизелей 4N15 первых лет выпуска были проблемы с низким ресурсом цепи привода ГРМ. Для своих скромных возможностей турбодизель обеспечивает неплохую динамику. Есть система мочевинной нейтрализации.

На ранних дизелях Mitsubishi быстро изнашивалась цепь привода ГРМ, но позже эту проблему устранили. Главное – не заправляться где попало: пьезофорсунки смертельно боятся плохого топлива. У китайского дизеля топливная система Delphi с обычными форсунками, но левой солярки не терпит и она.

Трансмиссии

В отличие от топливной системы, ходовая Pajero Sport терпит всё! На грунтовке ни одна яма не замкнет подвеску, скорее сам автомобиль оторвется от земли всеми четырьмя колесами. Для бездорожья есть трансмиссия Super Select, и этим всё сказано. По асфальту можно ездить с дифференциальным полным приводом, а принудительная блокировка заднего дифференциала ставит жирную точку.

Haval H5 тоже не паркетник. Но передний мост подключается жестко: на скользких дорогах это компромисс. Есть понижающая передача, ходы подвесок большие, а под днищем уверенные 20 см. Однако трехметровая колесная база заставляет избегать сильных перегибов. Уступает H5 и в энергоемкости подвески, но совсем немного.

ВСЕ НА БОРТ! А сколько стоят пикапы, на которых построены наши внедорожники? Длиннобазный Great Wall Poer King Kong) – это минимум 3,3 млн рублей за версию Comfort. Исполнение King Kong Elite обойдется в 3,5 млн рублей. Выбор двигателя (двухлитровый дизель в 150 л. с. или двухлитровый бензиновый мотор мощностью 190 л. с.) на цену не влияет. Коробка – только механическая. Mitsubishi L200 за эти деньги будет 2020–2021 годов выпуска. Дизель встречается в двух версиях (154 или 181 л. с.). Машин с механической коробкой мало. Почти все L200 на рынке – с шестиступенчатым автоматом. Great Wall Poer King Kong Mitsubishi L200

Интерьеры

Внутреннее убранство Н5 скромно – чувствуется родство с пикапом. У сиденья минимальный набор регулировок, руль перемещается только по углу наклона. Набор иконок в меню кажется неприлично малым. И всё же ощущения откровенной утилитарности нет – всё выглядит добротно и качественно. Если не трогать руками жесткий пластик.

Haval H5

Приборная панель сегментная. В солнечную погоду мешают блики. Медиасистема Хавейла с минимально необходимым набором функций удобна в пользовании. У климат-контроля есть свой блок с настоящими кнопками. Там же – управление полным приводом.

Интерьер Н5 – точная копия салона пикапа Poer King Kong. Руль регулируется только по углу наклона. На обычном пикапе Poer рестайлинг уже принес и полноценную регулировку, и более современный салон.

Передним сиденьям Хевейла немного не хватает длины подушки. В остальном они удобны. Коричневая отделка заметно освежает интерьер.

На втором ряду H5 – гигантский запас пространства. Для задних пассажиров есть обогрев подушек и свои дефлекторы. Для задних пассажиров Хавейла есть обогрев подушек и свои дефлекторы.

Если бы спинка переднего сиденья откидывалась вперед, Н5 мог бы поспорить с коммерческими фургонами при перевозке длинномеров. Под фальшполом багажника есть вместительные органайзеры. Фаркоп уже вписан в ОТТС.

В Pajero Sport полимеры ценных пород тоже не сыскать. Интерьер казался устаревшим еще в момент дебюта. И дело не в обилии физических клавиш (это скорее плюс), а в организации пространства и самом дизайне. Не говоря уже о штатной медиасистеме, напоминающей приставку «Денди» на фоне PlayStation «китайца».

