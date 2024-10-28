5,2 м, рама, дизель, 8АКП, полный привод: а как едет этот «брат пикапа»?

Рамный внедорожник Haval H5 создан на базе великанского Great Wall Poer KingKong.

Сколько раз мы мечтали: вот бы на базе этого пикапа сделать крепкий внедорожник! И вот нас услышали: Haval выдал именно такой автомобиль, причем за основу взял самый большой в концерне пикап Great Wall Poer KingKong.

На выходе получился не просто Кинг Конг, а настоящий гигантопитек Haval H5 длиной 5,2 метра. Это даже не Land Cruiser 300, это китайская Toyota Sequoia. По размерам. А по всему остальному?

Сила двух сердец

Для H5 доступно два мотора. Двухлитровый бензиновый турбонаддувный удивления не вызвал, чего не скажешь о дизеле. Увидеть его на новом китайском автомобиле в 2024 году – уже хорошая новость. По отношению к китайской версии для России его «придушили» на 15 л. с. до удобных с точки зрения налога 150 сил.

Haval H5. Цена в России от 3 699 000 ₽

Маловато? Уверяю, что дизельный Haval H5 – не овощ. Конечно, 13 секунд в разгоне до 100 км/ч – это не рекорд. Но большущий внедорожник вполне уверенно идет на обгон, под педалью чувствуется кое-какая тяга. И расход топлива остается в пределах 10 л/100 км.

Впрочем, бензиновая версия расходует немногим больше – 11–12 л/100 км. А бодрости у нее поболее. Отдачу бензинового турбомотора тоже немного подрезали – и не только для транспортного налога, но и с целью расширения зоны высокого крутящего момента по оборотам. Почти весь свой момент двигатель выдает еще до 2000 об/мин, потому и первых 100 км/ч Н5 достигает на две секунды быстрее.

Вне зависимости от двигателя, коробка передач – восьмиступенчатый автомат ZF. Работает отменно! Передачи нарезаны плотно, задержек при смене ступеней почти нет. Только вестись на заявленную вечность масла не стоит: чтобы автомат жил долго, лучше его обновлять каждые 60 тысяч км.

На грунте

Раздаточная коробка – фирмы BorgWarner, как у КингКонга. Передний мост подключается жестко, водителем, а дополняют картину понижающая передача с отношением 2,48 и самоблокирующийся задний дифференциал.

Внедорожные возможности слегка ограничивает относительно скромный клиренс – 200 мм.

Haval H5 не боится ни вывешивания, ни брода, ни любого другого бездорожья. Нигде я не испытывал проблем, пока хватало хода подвески.

Но всему есть предел: под нижней точкой лишь 200 мм. Отличный показатель для кроссовера, но для истинного проходимца хотелось бы большего. Ситуацию осложняет трехметровая колесная база, из-за которой Н5 раньше других садится на брюхо.

На асфальте

Передний привод, как и понижающая передача, включаются кнопками. Здесь же управление климат-контролем.

На твердом покрытии Н5 чувствует себя на удивление хорошо – даже если это грунтовка, а не асфальт. Передняя подвеска аналогична кинконговской, задний же мост вместо рессор обзавелся тягами и пружинами. На грунтовке корабль H5 особо не раскачивается и стойко держит удар.

На прямом шоссе Н5 непоколебим и даже дугу поворота пишет уверенно. Не спортивный кроссовер, но явно лучше многих пикапообразных внедорожников. Причем речь не только о китайцах.

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