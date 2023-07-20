Самый дешевый пикап из Китая на тестах «За рулем»

На смену Great Wall Wingle 7 пришел Poer KingKong – чемпион по габаритам среди среднеразмерных моделей.

На схлопнувшемся российском рынке официально продающихся пикапов осталось только три: УАЗ Пикап (хотя в свободной продаже его практически нет) и пара моделей Great Wall.

Причем у «китайцев» дела идут неплохо. За весь прошлый год продана 1641 машина, за четыре месяца этого – уже 1981.

В этом свете выход модели Poer KingKong – событие важное. Она пришла на смену Wingle 7, а просто Poer остался в роли флагмана.

Great Wall Poer KingKong

Влияние Запада

Название не лукавит, это настоящий Кинг-Конг. Длина 5641 мм, база 3410 мм – как у полноразмерных американских пикапов! Длина грузовой платформы – 1820 мм. Знакомые Mitsubishi L200, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok проигрывают по этому параметру до 300 мм.

Второе откровение – техника. Раму для утилитарного пикапа взяли от внедорожников Tank. Разумеется, удлинив, потому что среди них таких исполинов пока не водится.

И под капотом бензиновая «шестерка» с двойным наддувом от старших моделей Tank? Нет, для нее в линейке Great Wall есть пикапы покрупнее. Конгу положены только рядные «четверки». Именно так, во множественном числе. При своей любви к бензиновым моторам китайцы не смогли оставить без выбора даже грузовичок.

В итоге наш покупатель получил выбор из двух двигателей 2.0 турбо: 150‑сильного дизеля и бензинового мотора мощностью 190 «лошадей». Автоматической коробки передач нет, это привилегия более дорогого пикапа Great Wall Poer. Поэтому – только 6‑ступенчатая механика. Что интересно, передаточные числа ступеней со второй по шестую одинаковые для обоих моторов. Отличаются первые передачи и главные пары.

Дизельный пикап не диковинка, поэтому для тест-драйва я выбрал бензиновую версию.

Приборка – без стрелок и циферблатов. Но и не полноценно цифровая, с единым дисплеем. Тут небольшой центральный экранчик, два окошка для индикации скорости и оборотов и россыпь контрольных ламп. Стандарты теперь таковы, что в утилитарном пикапе не удивляют цифровая приборка и камеры кругового обзора с крутой картинкой.

Обогрев сидений внедряли специально для России. Чтобы не портить сложившийся облик салона, включается он только через меню медиасистемы.

Для обогрева руля нашлось место под физическую клавишу на самой баранке. В блоке климат-контроля нашлось место клавишам управления полным приводом, аварийкой и подсветкой кузова.

Легок на подъем

Пустая машина легко трогается со второй передачи даже в некрутой подъем. Двигатель охотно вытягивает на любой передаче с 1600 об/мин.

На трассе KingKong незаметно уходит за 110 км/ч. Подозреваю, что и с полной нагрузкой под тонну он сможет выдать паспортную максималку. Заявленная динамика в 14,5 секунды до сотни выглядит уныло, а в жизни пикап весьма шустр.

Сиденья незатейливые. Спинка плоская, без возможности отрегулировать поясничный упор. Сзади просторно и удобно. Спинка не самая вертикальная (видел в пикапах варианты похуже). Между ней и задней стенкой места нет. А вот под подушкой есть пара ниш для мелких вещей.

Расплачиваться будете на заправках. Мою поездку можно считать смешанным циклом, и по его итогу маршрутный компьютер показал 13,5 л/100 км. А что вы хотели от таких размеров и массы? Дизель окажется заметно экономичнее. Даже с учетом того, что литр АИ‑92 (он допустим для постоянного использования) сейчас стоит на 10 рублей дешевле солярки, бензиновая версия всё равно окажется дороже в перерасчете расходов на 100 км пробега.

На ходу ассоциация с американскими машинами усиливается. KingKong невозмутимо перемалывает все неровности, а когда их нет – вальяжно покачивает пассажиров. Никакого «козления» при пустом кузове нет и в помине. Полный эффект езды на обычной легковушке! Вот только машина точно не для города: и длина неподходящая, и коробка передач.

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ Бензиновые турбомоторы объемом два литра в российской гамме концерна Great Wall имеют Haval Dargo (192 л. с.), Н9 (218 л. с.) и F7/F7x (190 л. с.). С последним и совпадает двигатель пикапа Poer KingKong. Это агрегат с индексом GW4C20. Правда, при одинаковой мощности есть расхождения по крутящему моменту. Haval F7 располагает 340 Н·м при 2000–3200 об/мин, пикап – 360 Н·м при 1800–3600 об/мин. Дизель мощностью 150 л. с. с обозначением GW4D20 знаком также по обычному Поэру. Но и тут разные характеристики. У новичка 400 Н·м доступны при 1400–2600 об/мин, тогда как у флагманской модели тот же момент зажат между 1500 и 2500 об/мин.

Под грузом

Поездил я и с грузом – примерно полтонны в кузове, что равно половине паспортной грузоподъемности. Отправился на легкое бездорожье.

Включаешь пониженный ряд – и как будто кузов снова оказался пустым. В 60‑процентный подъем пикап заезжает без напряга.. Ассистент поддержания скорости на спуске не нужен. Включил ту же первую, отпустил все педали – и контролируй траекторию рулем.

Я долго искал кнопку блокировки заднего дифференциала. Не нашел! Оказалось, что здесь стоит самоблок. Нетипичное решение для пикапов и родственных им рамных внедорожников, где функция чаще всего отдана в ведение водителя. Подозреваю, что некоторым такой вариант придется не по вкусу – самоблок не позволяет подстраховаться заранее, и риск где-нибудь закопаться возрастает.

На бездорожье важно помнить об огромной колесной базе. Угол рампы всего 16 градусов: посадить Конга на переломе легко. Да и задний свес маленьким не назовешь. А клиренс для такого автомобиля минимально достаточный – 200 мм.

Кузов с завода обработан защитным покрытием. Дуга – тоже стандартное оборудование. В третий стоп-сигнал встроены два плафона подсветки кузова. Борт в откинутом положении выдерживает до 300 кг, так что его можно полноценно нагружать, если вдруг не хватит длины платформы.

Сколько стоит?

Цены на Great Wall Poer KingKong не зависят от типа двигателя. Комплектаций две. «База» за 2,8 млн рублей предполагает тканевый салон, две подушки безопасности, ручной кондиционер, некрашеные ручки и корпуса зеркал, обогрев передних сидений и зоны покоя дворников, медиасистему с экраном на 10,3 дюйма, камерой заднего вида, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Доплатите 200 тысяч – получите отделку сидений экокожей, электронный ручник, обогрев руля, россыпь USB-портов и розетку на 220 В, климат-контроль, шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, систему кругового обзора. Кнопочным запуском двигателя, LED-фарами и ассистентами водителя машину решили не усложнять.

Очень дорого, если смотреть в собственный карман. И адекватно, если оглянуться на другие машины. За те же деньги продается, например, Chery Tiggo 7 Pro Max – лучше оснащенный, но компактный. А если хочется автоматическую коробку на пикапе, то за Great Wall Poer в двухпедальном исполнении нужно отдать как минимум 3,6 млн рублей.

KingKong сейчас сродни УАЗу: столько машины за те же деньги больше не предлагает никто.

Полтонны груза машина не замечает. Традиционные такелажные петли (выдерживают до 100 кг) дополнены шестью петлями по наружной стороне бортов. И хотя говорилось, что их основная задача – фиксировать тент, нагрузку они держат огромную – до 150 кг.

Great Wall Poer KingKong

Длина / ширина / высота / база 5641 / 1880 / 1815 / 3410 мм

5641 / 1880 / 1815 / 3410 мм Количество мест 5

5 Внутренние длина / ширина грузовой платформы 1820 / 1500 мм

1820 / 1500 мм Снаряженная / полная масса 2060 / 3035 (2090 / 3065)* кг

2060 / 3035 (2090 / 3065)* кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 140 кВт/190 л. с. при 4000 об/мин; 360 Н·м при 1800 об/мин (дизельный, Р4, 16 клапанов, 1996 см³; 110 кВт/150 л. с. при 3600 об/мин; 400 Н·м при 1400 об/мин)

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1967 см³; 140 кВт/190 л. с. при 4000 об/мин; 360 Н·м при 1800 об/мин (дизельный, Р4, 16 клапанов, 1996 см³; 110 кВт/150 л. с. при 3600 об/мин; 400 Н·м при 1400 об/мин) Время разгона 0–100 км/ч 14,5 (19,2) с

14,5 (19,2) с Максимальная скорость 165 (160) км/ч

165 (160) км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95/80 л (ДТ / 78 л)

АИ‑95/80 л (ДТ / 78 л) Расход топлива: смешанный цикл 11,7 (9,4) л / 100 км

11,7 (9,4) л / 100 км Трансмиссия полный привод; М6

* В скобках – отличающиеся данные для дизельной версии.