Кроссоверы для всей семьи: назван «китаец», который прослужит дольше

Geely Atlas Pro или обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max — какой выгоднее?

В прошлом году среди кроссоверов сегмента С самым популярным стал Chery Tiggo 7 Pro, а на пятки ему наступал Geely Atlas Pro. Мало того, по итогам января они заняли соответственно третье (реализовано 2283 автомобилей) и седьмое место (1188) в абсолюте. Правящий тандем!

У Geely большую часть прошлого года наблюдались трудности с логистикой, машин на всех желающих не хватало. Сейчас всё нормализовалось, однако нарисовалась другая проблема – фирма Chery обновила свой бестселлер: на рынок вышел Tiggo 7 Pro Max.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Премьера состоялась в 2019 году, в России продажи начались год спустя. Только передний привод. Производят в Китае.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 829 900 ₽ Geely Atlas Pro

Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021-м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Сборка – в Беларуси.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.5 (177 л.с.) – от 2 758 990 ₽

гибридный: 1.5 (190 л.с.) – от 3 013 990 ₽

Что с ликвидностью?

Сейчас все считают каждый рубль. И для покупателей новых машин важна остаточная стоимость при последу­ющей продаже.

Мы изучили нынешний расклад – и обнаружили, что в годовалом возрасте Атласы заметно дороже. Большинство продаваемых машин – в диапазоне 2,4–2,6 млн рублей. А за Tiggo 7 просят 2,1–2,3 миллиона. Это при том, что оба дуэлянта новыми стоили под три «лимона». Так что Atlas Pro вы потом продадите с меньшей потерей.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Водитель и Tiggo 7 разобщены, между ними – заметная инерция.

Сиденьям добавили боковой поддержки, однако обогрева спинок так и не появилось. Запас пространства есть, но регулировок нет, а напольный туннель высоковат. В отличие от соперника, подоконники тут твердые, не очень уютные.

Помимо стандартных настроек, есть регулировка поясничного упора. Есть верхние дефлекторы, один USB-порт, обогрев подушек сидений.

В салонах Geely умеют работать со стереотипами. Боитесь трехцилиндрового турбомотора? Менеджер скажет, что ресурс этого двигателя 300 тысяч км. И что его также ставят на кроссовер Volvo XC40, а шведы вряд ли взяли бы плохой мотор. А еще у Атласа не вариатор, а классический шестиступенчатый автомат Aisin – выносливый и надежный. Аргументы сильные, но…

Практика показывает, что клиноременные вариаторы Chery (производятся на совместном предприятии) весьма надежны – жалоб у клиентов нет. То же относится к четырехцилиндровому турбомотору – поломками не докучает. Главной проблемой видится топливный аппетит. Средний расход у нас получился 10,5 л/100 км – на литр больше, чем у Атласа. Для переднеприводного кроссовера с мотором 1.5 – многовато.

Кстати, сейчас фирма Chery переходит на новый двигатель G4G15 – у нас он появится в следующем году. Он на треть легче нынешнего и на 12% экономичнее – в том числе благодаря непосредственному впрыску и способности работать по циклу Миллера. Будет ли он таким же надежным? Не знаю...

Geely Atlas Pro

Atlas Pro не противится активному ­вождению – в отличие от соперника.

Сиденья очень удобны. И даже отсутствие регулировки поясничного упора не напрягает. Доступ на второй ряд затрудняют двери, распахивающиеся на непривычно малый угол. Места много, сиденья спрофилированы удачно, но очень жесткие. Спинка регулируется по углу наклона, но положения только два. В отличие от Tiggo, стекла опускаются полностью.

Отделка передней стойки крыши неаккуратна: эта загогулина будет смущать перфекционистов. Из удобств – верхние дефлекторы, двухступенчатый обогрев, два USB-порта.

Как едут?

Мощность и крутящий момент мотора Атласа выше, чем у Tiggo (177 л. с. и 255 Н·м против 147 л. с. и 210 Н·м), однако заявленное время разгона до сотни – 10,5 с против 9,8. В реальности обе машины ускоряются ноздря в ноздрю, и только после 100 км/ч Geely постепенно уходит в отрыв. Управлять набором скорости на редкость удобно: мотор тянет уверенно, умничка-автомат переключается когда надо. Такое взаимопонимание для китайского автомобиля в диковинку.

Управляемость пристойная (а по меркам «китайцев» так и вовсе классная): Atlas стрелой летит по прямой, похвально цепок в поворотах и живо, без протестов и излишних кренов, уходит на дугу меньшего радиуса. Да и обратная связь «по рулю» на удивление чуткая. Не зря над шасси корпели инженеры-подвесочники из британской фирмы Lotus, которая тоже принадлежит китайцам.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Из трех вариантов нам больше всего нравится конфигурация с классическими шкалами. Изображение автомобиля можно установить с любого ракурса. Климат-контроль работает лучше, нежели в Атласе.

Салон стал выглядеть современнее. Жаль, блок климат-контроля менять не стали – вариант с круглыми регуляторами (он используется на Tiggo 8) удобнее.

Селектор стал удобней прежнего, но вариатор в быстродействии не прибавил. Блок климат-контроля установлен неровно – зазор мозолит глаза.

Характер Tiggo иной. Остроты в нем нет от слова совсем. На ходу он вальяжен и мягок. Неспешные реакции на акселератор, задумчивый вариатор… Особенно это чувствуется на скользкой извилистой дороге. Там, где Atlas можно вытянуть газом, Tiggo вязнет в резине реакций. Азартное вождение? Не про него.

Обе машины – на зимних нешипованных шинах. По цепкости и шумности – паритет. Но Pirelli Ice Zero у Chery заметно хуже противостоит аквапланированию, чем Continental VikingContact 7 у Geely. Причем при всплывании происходит заметный толчок в трансмиссии – долго ли протянет стальной ремень при таком поведении?

Зато по плавности хода Tiggo впереди. Там, где в Атласе чувствуешь удар, «семерка» едет как ни в чем не бывало. Из всех кроссоверов Chery этот самый мягкий и пушистый. Если ездовой комфорт для вас на первом месте, Tiggo 7 Pro Max – хороший выбор.

Geely Atlas Pro

Приборка выглядит попроще, да и разрешение не такое сочное. Картинка с камер кругового обзора очень наглядная. Климат-контроль работает лучше, нежели в Атласе.

Приятное внимание к мелочам: на туннеле предусмотрен кармашек.

Удачные настройки автомата сделали бы честь и европейской машине. Слева от руля – ­откидной лоток.

Что до проходимости, то обе машины – мимо кассы. С передним приводом на бездорожье делать нечего. Даже в скользкий подъем не заедешь.

Но на сложном рельефе «семерка» чувствует себя поуверенней – помогает неплохой клиренс (185 мм против 170 мм). А на тяжелых грунтах предпочтительней Atlas – у него выносливый автомат. И главное: Geely имеет полноприводную модификацию, а у Chery она появится лишь через полгода.

Как оснащены?

Вообще-то, у меня и к салону дорестайлинговой «семерки» душа лежала. Уютный, эргономичный, хорошо оснащенный. Но китайцы решили добавить элементы от «восьмого» Tiggo.

Экраны приборки и медиасистемы теперь прикрыты единым стеклом, а их размеры увеличены до 12 дюймов. Появилась функция голосового управления, но работает она неидеально – понимает через раз. Селектор трансмиссии стал удобнее. Прежде, чтобы перейти из D в R и обратно, надо было «кликнуть» дважды, а теперь достаточно одного ­движения.

Капот Tiggo фиксируется газовыми упорами. Сзади проложен сплошной уплотнитель, спереди – лоскутами. Мотор сверху целиком прикрыт пластиковым щитком с вентиляционными жабрами. Но все горловины в прямом доступе. Капот Атласа держат газовые упоры. Уплотнители есть по всему периметру. Силовой агрегат целиком накрыт пластиком. К горловинам проделаны «норы».

В целом салон воспринимается более дорогим. Хотя улучшать еще есть что. Выстроенные в ряд кнопки под дефлекторами сильно бликуют даже на тусклом февральском солнышке – что же будет летом? Напрашиваются более крупные наружные зеркала и обогрев спинок сидений.

Салону Атласа недавнее обновление дало немного. Массивный центральный туннель с распорками-рукоятками всё так же напоминает о кроссоверах Porsche, но в мелочах интерьер далек от идеала. Нет Apple CarPlay и Android Auto, хиленько звучит аудиосистема – многие меняют стоковые динамики на более приличные. И климат-контроль работает странно: направляю поток в ноги, а он автоматически переустанавливается на ноги/стекла.

А главное, что не по душе, – странная маркетинговая политика Geely. Если вы хотите увидеть в Атласе беспроводной зарядник, электропривод двери багажника, системы автоторможения и удержания в полосе – будьте любезны раскошелиться на полноприводную версию.

Объем багажника Tiggo 7 – 368 литров. Электропривод пятой двери, отделка боковин ворсом, 12-вольтовая розетка. Спинки падают ниц практически параллельно полу. Багажник Атласа меньше (344 л). Боковины пластиковые, а пятая дверь поднимается не так высоко. Электропривода нет – он полагается только гибридной версии.

В Chery расщедрились на полноразмерную запаску и органайзер. Под полом Geely – докатка, и на органайзере сэкономили.

Что в итоге?

Если коротко, то машины по сумме потребительских свойств равны. Но они разные по духу.

Geely Atlas Pro – живчик, который должен понравиться активным водителям. Козыри – приличная управляемость и классный тандем мотор-коробка. Но плавность хода средненькая, удобств в салоне меньше. По этой части комфортный и «плюшевый» Tiggo 7 Pro Max сильнее.

Chery Tiggo 7 Pro Max Модный салон, оснащение, ездовой комфорт, хорошая «геометрия» Расход топлива, только передний привод Geely Atlas Pro Настройки мотора и коробки, приятный интерьер, шумоизоляция Неустойчивая работа климат-контроля, с полным приводом – только гибрид

Важную информацию о героях нашего теста вы найдете по этой ссылке.

Сколько живет китайский кроссовер, узнайте тут.

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