Кроссоверы для всей семьи: назван «китаец», который прослужит дольше
В прошлом году среди кроссоверов сегмента С самым популярным стал Chery Tiggo 7 Pro, а на пятки ему наступал Geely Atlas Pro. Мало того, по итогам января они заняли соответственно третье (реализовано 2283 автомобилей) и седьмое место (1188) в абсолюте. Правящий тандем!
У Geely большую часть прошлого года наблюдались трудности с логистикой, машин на всех желающих не хватало. Сейчас всё нормализовалось, однако нарисовалась другая проблема – фирма Chery обновила свой бестселлер: на рынок вышел Tiggo 7 Pro Max.
| Chery Tiggo 7 Pro Max
Премьера состоялась в 2019 году, в России продажи начались год спустя. Только передний привод. Производят в Китае.
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый: 1.5 турбо (147 л.с.) – от 2 829 900 ₽
| Geely Atlas Pro
Дебютировал в 2016 году, два года спустя появился в России. В 2021-м начались продажи модернизированной версии Atlas Pro. Сборка – в Беларуси.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые: 1.5 (177 л.с.) – от 2 758 990 ₽
гибридный: 1.5 (190 л.с.) – от 3 013 990 ₽
Что с ликвидностью?
Сейчас все считают каждый рубль. И для покупателей новых машин важна остаточная стоимость при последующей продаже.
Мы изучили нынешний расклад – и обнаружили, что в годовалом возрасте Атласы заметно дороже. Большинство продаваемых машин – в диапазоне 2,4–2,6 млн рублей. А за Tiggo 7 просят 2,1–2,3 миллиона. Это при том, что оба дуэлянта новыми стоили под три «лимона». Так что Atlas Pro вы потом продадите с меньшей потерей.
Chery Tiggo 7 Pro Max
В салонах Geely умеют работать со стереотипами. Боитесь трехцилиндрового турбомотора? Менеджер скажет, что ресурс этого двигателя 300 тысяч км. И что его также ставят на кроссовер Volvo XC40, а шведы вряд ли взяли бы плохой мотор. А еще у Атласа не вариатор, а классический шестиступенчатый автомат Aisin – выносливый и надежный. Аргументы сильные, но…
Практика показывает, что клиноременные вариаторы Chery (производятся на совместном предприятии) весьма надежны – жалоб у клиентов нет. То же относится к четырехцилиндровому турбомотору – поломками не докучает. Главной проблемой видится топливный аппетит. Средний расход у нас получился 10,5 л/100 км – на литр больше, чем у Атласа. Для переднеприводного кроссовера с мотором 1.5 – многовато.
Кстати, сейчас фирма Chery переходит на новый двигатель G4G15 – у нас он появится в следующем году. Он на треть легче нынешнего и на 12% экономичнее – в том числе благодаря непосредственному впрыску и способности работать по циклу Миллера. Будет ли он таким же надежным? Не знаю...
Geely Atlas Pro
Как едут?
Мощность и крутящий момент мотора Атласа выше, чем у Tiggo (177 л. с. и 255 Н·м против 147 л. с. и 210 Н·м), однако заявленное время разгона до сотни – 10,5 с против 9,8. В реальности обе машины ускоряются ноздря в ноздрю, и только после 100 км/ч Geely постепенно уходит в отрыв. Управлять набором скорости на редкость удобно: мотор тянет уверенно, умничка-автомат переключается когда надо. Такое взаимопонимание для китайского автомобиля в диковинку.
Управляемость пристойная (а по меркам «китайцев» так и вовсе классная): Atlas стрелой летит по прямой, похвально цепок в поворотах и живо, без протестов и излишних кренов, уходит на дугу меньшего радиуса. Да и обратная связь «по рулю» на удивление чуткая. Не зря над шасси корпели инженеры-подвесочники из британской фирмы Lotus, которая тоже принадлежит китайцам.
Chery Tiggo 7 Pro Max
Характер Tiggo иной. Остроты в нем нет от слова совсем. На ходу он вальяжен и мягок. Неспешные реакции на акселератор, задумчивый вариатор… Особенно это чувствуется на скользкой извилистой дороге. Там, где Atlas можно вытянуть газом, Tiggo вязнет в резине реакций. Азартное вождение? Не про него.
Обе машины – на зимних нешипованных шинах. По цепкости и шумности – паритет. Но Pirelli Ice Zero у Chery заметно хуже противостоит аквапланированию, чем Continental VikingContact 7 у Geely. Причем при всплывании происходит заметный толчок в трансмиссии – долго ли протянет стальной ремень при таком поведении?
Зато по плавности хода Tiggo впереди. Там, где в Атласе чувствуешь удар, «семерка» едет как ни в чем не бывало. Из всех кроссоверов Chery этот самый мягкий и пушистый. Если ездовой комфорт для вас на первом месте, Tiggo 7 Pro Max – хороший выбор.
Geely Atlas Pro
Что до проходимости, то обе машины – мимо кассы. С передним приводом на бездорожье делать нечего. Даже в скользкий подъем не заедешь.
Но на сложном рельефе «семерка» чувствует себя поуверенней – помогает неплохой клиренс (185 мм против 170 мм). А на тяжелых грунтах предпочтительней Atlas – у него выносливый автомат. И главное: Geely имеет полноприводную модификацию, а у Chery она появится лишь через полгода.
Как оснащены?
Вообще-то, у меня и к салону дорестайлинговой «семерки» душа лежала. Уютный, эргономичный, хорошо оснащенный. Но китайцы решили добавить элементы от «восьмого» Tiggo.
Экраны приборки и медиасистемы теперь прикрыты единым стеклом, а их размеры увеличены до 12 дюймов. Появилась функция голосового управления, но работает она неидеально – понимает через раз. Селектор трансмиссии стал удобнее. Прежде, чтобы перейти из D в R и обратно, надо было «кликнуть» дважды, а теперь достаточно одного движения.
В целом салон воспринимается более дорогим. Хотя улучшать еще есть что. Выстроенные в ряд кнопки под дефлекторами сильно бликуют даже на тусклом февральском солнышке – что же будет летом? Напрашиваются более крупные наружные зеркала и обогрев спинок сидений.
Салону Атласа недавнее обновление дало немного. Массивный центральный туннель с распорками-рукоятками всё так же напоминает о кроссоверах Porsche, но в мелочах интерьер далек от идеала. Нет Apple CarPlay и Android Auto, хиленько звучит аудиосистема – многие меняют стоковые динамики на более приличные. И климат-контроль работает странно: направляю поток в ноги, а он автоматически переустанавливается на ноги/стекла.
А главное, что не по душе, – странная маркетинговая политика Geely. Если вы хотите увидеть в Атласе беспроводной зарядник, электропривод двери багажника, системы автоторможения и удержания в полосе – будьте любезны раскошелиться на полноприводную версию.
Что в итоге?
Если коротко, то машины по сумме потребительских свойств равны. Но они разные по духу.
Geely Atlas Pro – живчик, который должен понравиться активным водителям. Козыри – приличная управляемость и классный тандем мотор-коробка. Но плавность хода средненькая, удобств в салоне меньше. По этой части комфортный и «плюшевый» Tiggo 7 Pro Max сильнее.
Chery Tiggo 7 Pro Max
|Модный салон, оснащение, ездовой комфорт, хорошая «геометрия»
|Расход топлива, только передний привод
Geely Atlas Pro
|Настройки мотора и коробки, приятный интерьер, шумоизоляция
|Неустойчивая работа климат-контроля, с полным приводом – только гибрид
Важную информацию о героях нашего теста вы найдете по этой ссылке.
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