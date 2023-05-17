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Geely Atlas Pro против Chery Tiggo 7 Pro Max: проверили на свет

Эксперты «За рулем» протестировали востребованные в России китайские кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Большой тест Geely Atlas Pro и обновленного Chery Tiggo 7 Pro читайте и смотрите по этой ссылке.

За Рулем

На эффективность фар традиционно обращаешь особое внимание.

Базовая версия Атласа имеет галогеновые фары, все остальные – со светодиодными.

Пучок широкий, но яркость что ближнего [1], что дальнего [2] не впечатлила. Омывателя и противотуманок нет.

LED-фары и противотуманки входят в стандартное оснащение Tiggo. А в топ-версии есть еще и автомат переключения с ближнего [3] на дальний [4] и наоборот.

В обоих режимах Chery светит ярче, мощнее, дальше. И задняя оптика лучше: благодаря светящейся перемычке в снегопад и туман Tiggo заметнее.

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Наследники

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Обе машины в Китае уже усовершенствованы.

Так, минувшей осенью «семерка» была модернизирована с присвоением названия Tiggo 7 Plus. Китовый ус радиаторной решетки сделал облик более «злым». Салон тоже изменился, стало больше современных опций. В частности, появился проекционный дисплей. По технике принципиальных отличий нет, но анонсировано скорое появление гибридной модификации, а также версии с полным приводом.

За Рулем
За Рулем

Для Atlas Pro подготовлен даже не рестайлинг, а новое поколение (в Китае ему уготовано имя Boyue L). Базируется на модульной платформе CMA, которую уже вовсю используют Geely Tugella и Volvo XC40. Колесная база увеличена на 107 мм, а общая длина – на 126 мм. В салоне – большой вертикальный планшет в духе современных Мерседесов.

За Рулем
За Рулем

Базовым мотором у нового Атласа стала бензиновая турбо-«четверка» 1.5 мощностью 181 л. с. За доплату – версия с двухлитровым 218‑сильным турбомотором. Есть в гамме и гибридная модификация. В ее основе лежат известная по нынешней модели турбо-«тройка» 1.5 (150 л. с.) и электромотор.

За Рулем
За Рулем

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Снаряженная / полная масса

1540 / 1888 кг

1685 / 1985 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,8 с

10,5 с

Максимальная скорость

186 км/ч

200 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95,
АИ-95 / 51 л

АИ-95 / 58 л

Расход топлива: город / загород / смешан. циклы

10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км

10,0 / 5,8 / 7,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4/16

Р3/12

Рабочий объем

1498 см³

1477 см³

Мощность

108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин

130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

CVT

А6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

2,68 – 0,38 / 2,00

4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,19

Главная
передача

6.08

3,94

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

225/60 R18

225/60 R18

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Просвет

a

185 мм

170мм

b

215 мм

195 мм

c

200 мм

225 мм

Угол

α

21,5°

23,0°

β

28,5°

29,5°

γ

17,5°

16,5°

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Chery Tiggo 7 Pro Max

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

195

Geely Atlas Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

148

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Капот

120-135

115-135

Крыло переднее

130-140

105-115

Крыло заднее

125-140

115-120

Дверь передняя

130-135

115-125

Дверь задняя

130-140

115-120

Дверь багажника

130-145

110-120

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Chery Tiggo 7 Pro Max

Geely Atlas Pro

Рабочее место водителя

Сиденье

8

9

Органы управления

8

8

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

9

9

Задняя часть

9

9

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

9

Плавность хода

9

8

Климат

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

7

Сервис

9

8

Эксплуатация

9

8

Промежуточная оценка

8,53

8,47

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

Выносливость

8

9

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,44

8,44

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал); 8 баллов – норма для машин этого класса.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
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За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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Фото:За РулемСадков Георгий
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Фото:За РулемСадков Георгий
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