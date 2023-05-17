Geely Atlas Pro против Chery Tiggo 7 Pro Max: проверили на свет
Большой тест Geely Atlas Pro и обновленного Chery Tiggo 7 Pro читайте и смотрите по этой ссылке.
На эффективность фар традиционно обращаешь особое внимание.
Базовая версия Атласа имеет галогеновые фары, все остальные – со светодиодными.
Пучок широкий, но яркость что ближнего [1], что дальнего [2] не впечатлила. Омывателя и противотуманок нет.
LED-фары и противотуманки входят в стандартное оснащение Tiggo. А в топ-версии есть еще и автомат переключения с ближнего [3] на дальний [4] и наоборот.
В обоих режимах Chery светит ярче, мощнее, дальше. И задняя оптика лучше: благодаря светящейся перемычке в снегопад и туман Tiggo заметнее.
Наследники
Обе машины в Китае уже усовершенствованы.
Так, минувшей осенью «семерка» была модернизирована с присвоением названия Tiggo 7 Plus. Китовый ус радиаторной решетки сделал облик более «злым». Салон тоже изменился, стало больше современных опций. В частности, появился проекционный дисплей. По технике принципиальных отличий нет, но анонсировано скорое появление гибридной модификации, а также версии с полным приводом.
Для Atlas Pro подготовлен даже не рестайлинг, а новое поколение (в Китае ему уготовано имя Boyue L). Базируется на модульной платформе CMA, которую уже вовсю используют Geely Tugella и Volvo XC40. Колесная база увеличена на 107 мм, а общая длина – на 126 мм. В салоне – большой вертикальный планшет в духе современных Мерседесов.
Базовым мотором у нового Атласа стала бензиновая турбо-«четверка» 1.5 мощностью 181 л. с. За доплату – версия с двухлитровым 218‑сильным турбомотором. Есть в гамме и гибридная модификация. В ее основе лежат известная по нынешней модели турбо-«тройка» 1.5 (150 л. с.) и электромотор.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Снаряженная / полная масса
|
1540 / 1888 кг
|
1685 / 1985 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,8 с
|
10,5 с
|
Максимальная скорость
|
186 км/ч
|
200 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95,
|
АИ-95 / 58 л
|
Расход топлива: город / загород / смешан. циклы
|
10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км
|
10,0 / 5,8 / 7,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р3/12
|
Рабочий объем
|
1498 см³
|
1477 см³
|
Мощность
|
108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин
|
130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
CVT
|
А6
|
Передаточные числа:
|
2,68 – 0,38 / 2,00
|
4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,19
|
Главная
|
6.08
|
3,94
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/60 R18
|
225/60 R18
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Просвет
|
a
|
185 мм
|
170мм
|
b
|
215 мм
|
195 мм
|
c
|
200 мм
|
225 мм
|
Угол
|
α
|
21,5°
|
23,0°
|
β
|
28,5°
|
29,5°
|
γ
|
17,5°
|
16,5°
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
195
|
Geely Atlas Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
148
ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм
|
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Капот
|
120-135
|
115-135
|
Крыло переднее
|
130-140
|
105-115
|
Крыло заднее
|
125-140
|
115-120
|
Дверь передняя
|
130-135
|
115-125
|
Дверь задняя
|
130-140
|
115-120
|
Дверь багажника
|
130-145
|
110-120
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Chery Tiggo 7 Pro Max
|
Geely Atlas Pro
|
Рабочее место водителя
|
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
Багажник
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
9
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
7
|
Сервис
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
9
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,53
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,44
|
8,44
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал); 8 баллов – норма для машин этого класса.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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