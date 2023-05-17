Geely Atlas Pro против Chery Tiggo 7 Pro Max: проверили на свет

Эксперты «За рулем» протестировали востребованные в России китайские кроссоверы и подготовили подробный технический справочник.

Большой тест Geely Atlas Pro и обновленного Chery Tiggo 7 Pro читайте и смотрите по этой ссылке.

На эффективность фар традиционно обращаешь особое внимание.

Базовая версия Атласа имеет галогеновые фары, все остальные – со светодиодными.

Пучок широкий, но яркость что ближнего [1], что дальнего [2] не впечатлила. Омывателя и противотуманок нет.

LED-фары и противотуманки входят в стандартное оснащение Tiggo. А в топ-версии есть еще и автомат переключения с ближнего [3] на дальний [4] и наоборот.

В обоих режимах Chery светит ярче, мощнее, дальше. И задняя оптика лучше: благодаря светящейся перемычке в снегопад и туман Tiggo заметнее.

Наследники

Обе машины в Китае уже усовершенствованы.

Так, минувшей осенью «семерка» была модернизирована с присвоением названия Tiggo 7 Plus. Китовый ус радиаторной решетки сделал облик более «злым». Салон тоже изменился, стало больше современных опций. В частности, появился проекционный дисплей. По технике принципиальных отличий нет, но анонсировано скорое появление гибридной модификации, а также версии с полным приводом.

Для Atlas Pro подготовлен даже не рестайлинг, а новое поколение (в Китае ему уготовано имя Boyue L). Базируется на модульной платформе CMA, которую уже вовсю используют Geely Tugella и Volvo XC40. Колесная база увеличена на 107 мм, а общая длина – на 126 мм. В салоне – большой вертикальный планшет в духе современных Мерседесов.

Базовым мотором у нового Атласа стала бензиновая турбо-«четверка» 1.5 мощностью 181 л. с. За доплату – версия с двухлитровым 218‑сильным турбомотором. Есть в гамме и гибридная модификация. В ее основе лежат известная по нынешней модели турбо-«тройка» 1.5 (150 л. с.) и электромотор.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Снаряженная / полная масса 1540 / 1888 кг 1685 / 1985 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,8 с 10,5 с Максимальная скорость 186 км/ч 200 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95,

АИ-95 / 51 л АИ-95 / 58 л Расход топлива: город / загород / смешан. циклы 10,8 / 6,6 / 8,2 л / 100 км 10,0 / 5,8 / 7,4 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р3/12 Рабочий объем 1498 см³ 1477 см³ Мощность 108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин 130 кВт/177 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 210 Н·м при 1750–4000 об/мин 255 Н·м при 1500–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач CVT А6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 2,68 – 0,38 / 2,00 4,46 / 2,51 / 1,56 / 1,14 / 0,85 / 0,67 / 3,19 Главная

передача 6.08 3,94 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 225/60 R18 225/60 R18

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОХОДИМОСТЬ

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Просвет a 185 мм 170мм b 215 мм 195 мм c 200 мм 225 мм Угол α 21,5° 23,0° β 28,5° 29,5° γ 17,5° 16,5°

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Chery Tiggo 7 Pro Max 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 195 Geely Atlas Pro 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 148

ТОЛЩИНА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ, мкм

Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Капот 120-135 115-135 Крыло переднее 130-140 105-115 Крыло заднее 125-140 115-120 Дверь передняя 130-135 115-125 Дверь задняя 130-140 115-120 Дверь багажника 130-145 110-120

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Chery Tiggo 7 Pro Max Geely Atlas Pro Рабочее место водителя Сиденье 8 9 Органы управления 8 8 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 9 9 Задняя часть 9 9 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 9 Плавность хода 9 8 Климат 9 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 7 Сервис 9 8 Эксплуатация 9 8 Промежуточная оценка 8,53 8,47 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 8 Выносливость 8 9 Ходы подвесок 8 8 Общая оценка 8,44 8,44

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал); 8 баллов – норма для машин этого класса.

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