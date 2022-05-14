Chery Tiggo 7 Pro получит рестайлинг и полный привод - известны сроки

Кроссовер позаимствует систему полного привода у старшей модели - флагмана, который первым в российской линейке получил модификацию 4х4.

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Наиболее популярный кроссовер в модельном ряду Chery (и лидер по продажам среди китайских машин в 2021 году) готовится обзавестись полным приводом. Первенцем полноприводных SUV в российской линейке китайского бренда стал старший брат «семерки» — Tiggo 8 Pro Max, и, по информации ресурса «Китайские автомобили», в компании намереваются расширить линейку версий 4x4 именно посредством Tiggo 7 Pro, реагируя на запрос российских покупателей.

Вполне возможно, что у модели тоже появится дополнение «Max» к названию, однако говорить об этом пока рано. Более того, точные сроки появления в РФ такой модификации не называются, но известно, что российская сертификация пока не началась.

В Китае модель называется 7 Plus, у нас же она сохранит имя 7 Pro

Это, скорее всего означает, что полный привод появится уже в рестайлинговой версии модели, и случится это не раньше 2023 года. А вот сам рестайлинг Tiggo 7 Pro, пока в моноприводном исполнении, появится в России раньше.

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На китайском рынке модель уже представлена под именем Tiggo 7 Plus, и силовые агрегаты у нее — знакомые россиянам по нынешним 7 Pro и 8 Pro: турбомоторы 156 л.с. и 197 л.с., младший из которых идет в связке с 6-ступенчатой МКП или вариатором, а старший — только с вариатором.

В Китае привод у новинки пока тоже только передний, но общая платформа с «восьмеркой», уже имеющей версию 4х4, делает задачу расширения оснащения вопросом небольшого времени.

А в России, п о информации «За рулем», до конца грядущего лета Chery собирается представить совершенно новый кроссовер Omoda 5 .

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Фото: Chery