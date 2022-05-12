Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — журнал За рулем

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

Новый кроссовер Chery Omoda 5, который лишь готовится к старту в Китае, в скором времени попадет и в нашу страну.

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Об этом автомобильному изданию «За рулем» заявили в российском представительстве марки.

Напомним, премьера модели Omoda 5 состоялась в ноябре 2021 года в Гуанчжоу, но уже тогда говорилось, что модель будет глобальной и  окажется более чем в 30 странах, в том числе и в России. Теперь у нас есть ориентиры по срокам.

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Перспективы более чем реальны. Планируем до конца лета представить, — ответили в российской пресс-службе Chery на вопрос «За рулем» о реальной вероятности попадания Omoda 5 в РФ.

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

Компактное кросс-купе по габаритам (4400 мм, 1830 мм, 1585 мм) сопоставим с прежним Tiggo 5 или с актуальным Renault Kaptur (но китайская машина чуть длиннее, шире и ниже, чем французская), а в конкуренты ему прочат последние хиты из Поднебесной — Haval Jolion и Geely Coolray.

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

В китайской версии (пока информация есть лишь по ней) у Omoda 5 турбомотор объемом 1,6 литра (197 л.с и 290 Hм), работающий в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Эта же силовая установка применяется в уже известном россиянам Exeed TXL. Планируется появление гибридных и электрических версий, но доедут ли они до России — вопрос. Привод у новинки только передний.

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

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В РФ, как было сказано выше, Omoda 5 планируют презентовать до конца лета, а старт продаж в Китае намечен на июнь. Вероятно, к этому времени будет больше подробностей о перспективном новичке в российской линейке Chery.

  • Продажи новых автомобилей в России в апреле оказались рекордно низкими за последние 15 лет, но два китайских бренда попали в Топ-10, причем Chery — на седьмое место.
  • «За рулем» можно читать в Viber.

Фото: Chery

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

Новый кроссовер Chery Omoda 5, который лишь готовится к старту в Китае, в скором времени попадет и в нашу страну.

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332656Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332654Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332655Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки
Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки

Новый кроссовер Chery Omoda 5, который лишь готовится к старту в Китае, в скором времени попадет и в нашу страну.

Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332654Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332655Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки — фото 1332656Этот китайский кроссовер уже едет в Россию — известны сроки
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