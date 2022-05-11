Хуже, чем в пандемию: апрель 2022 года поставил антирекорд по продажам

В апреле 2020 года россияне купили менее 55 тысяч новых автомобилей, и это казалось очень низким результатом.

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Продажи новых автомобилей в России в апреле нынешнего года стали рекордно низкими за последние 15 лет. В предыдущий раз авторынок РФ «пробивал дно» в апреле 2020 года, когда казалось, что из-за пандемии коронавируса продажи почти остановились. Тогда, как сообщает аналитическое агентство «Автостат», россияне приобрели 54,5 тысячи новых легковых авто. А в апреле 2022-го было куплено 28 тысяч машин, то есть почти вдвое меньше!

Также источник сообщает, что нынешний апрельский результат оказался в три раза ниже мартовского (78,9 тысячи штук), и он в шесть раз скромнее, чем в апреле 2021 года, когда россияне купили 171,4 тысячи машин.

Количество проданных авто по маркам, апрель 2022

Lada — 6377

Kia — 3396

Hyundai — 2877

Renault — 2166

Skoda — 1402

Toyota — 1225

Chery — 1143

Volkswagen — 1064

BMW — 1006

Haval — 979

Количество проданных авто по моделям, апрель 2022

Lada Granta — 2180

Lada Vesta — 1652

Lada Niva (Travel и Legend) — 1604

Kia Rio — 1213

Hyundai Solaris — 1211

Hyundai Creta — 895

Skoda Rapid — 876

Renault Duster — 766

Volkswagen Polo — 760

Renault Logan — 706

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В приведенной разбивке по маркам обращают на себя внимание китайские бренды: учитывая неясные перспективы остальных иностранных производителей, скоро Chery и Haval могут из Топ-10 перебраться в Топ-5 по продажам на рынке РФ. Также выделим Volkswagen, львиная доля российских продаж которого приходится лишь на одну модель — Polo.

Фото: EPA / Maxim Shipenkov / ТАСС