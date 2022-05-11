Хуже, чем в пандемию: апрель 2022 года поставил антирекорд по продажам — журнал За рулем

Хуже, чем в пандемию: апрель 2022 года поставил антирекорд по продажам

В апреле 2020 года россияне купили менее 55 тысяч новых автомобилей, и это казалось очень низким результатом.

Материалы по теме
Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Можно брать автокредит?

Продажи новых автомобилей в России в апреле нынешнего года стали рекордно низкими за последние 15 лет. В предыдущий раз авторынок РФ «пробивал дно» в апреле 2020 года, когда казалось, что из-за пандемии коронавируса продажи почти остановились. Тогда, как сообщает аналитическое агентство «Автостат», россияне приобрели 54,5 тысячи новых легковых авто. А в апреле 2022-го было куплено 28 тысяч машин, то есть почти вдвое меньше!

Материалы по теме
Камеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?Выручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиян

Также источник сообщает, что нынешний апрельский результат оказался в три раза ниже мартовского (78,9 тысячи штук), и он в шесть раз скромнее, чем в апреле 2021 года, когда россияне купили 171,4 тысячи машин.

Количество проданных авто по маркам, апрель 2022

  • Lada — 6377
  • Kia — 3396
  • Hyundai — 2877
  • Renault — 2166
  • Skoda — 1402
  • Toyota — 1225
  • Chery — 1143
  • Volkswagen — 1064
  • BMW — 1006
  • Haval — 979

Количество проданных авто по моделям, апрель 2022

  • Lada Granta — 2180
  • Lada Vesta — 1652
  • Lada Niva (Travel и Legend) — 1604
  • Kia Rio — 1213
  • Hyundai Solaris — 1211
  • Hyundai Creta — 895
  • Skoda Rapid — 876
  • Renault Duster — 766
  • Volkswagen Polo — 760
  • Renault Logan — 706

Материалы по теме
Цены на авто с пробегом пошли вниз! Надолго ли?

В приведенной разбивке по маркам обращают на себя внимание китайские бренды: учитывая неясные перспективы остальных иностранных производителей, скоро Chery и Haval могут из Топ-10 перебраться в Топ-5 по продажам на рынке РФ. Также выделим Volkswagen, львиная доля российских продаж которого приходится лишь на одну модель — Polo.

Фото: EPA / Maxim Shipenkov / ТАСС

Наше новое видео
Тест праворульной «восьмерки»
Лада Ларгус Cross: падение лавины и потеря напряжения
6 опций в автомобиле, за которые (точно!) не стоит переплачивать

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров846
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: