Хуже, чем в пандемию: апрель 2022 года поставил антирекорд по продажам

Продажи новых автомобилей в России в апреле нынешнего года стали рекордно низкими за последние 15 лет. В предыдущий раз авторынок РФ «пробивал дно» в апреле 2020 года, когда казалось, что из-за пандемии коронавируса продажи почти остановились. Тогда, как сообщает аналитическое агентство «Автостат», россияне приобрели 54,5 тысячи новых легковых авто. А в апреле 2022-го было куплено 28 тысяч машин, то есть почти вдвое меньше!
Также источник сообщает, что нынешний апрельский результат оказался в три раза ниже мартовского (78,9 тысячи штук), и он в шесть раз скромнее, чем в апреле 2021 года, когда россияне купили 171,4 тысячи машин.
Количество проданных авто по маркам, апрель 2022
- Lada — 6377
- Kia — 3396
- Hyundai — 2877
- Renault — 2166
- Skoda — 1402
- Toyota — 1225
- Chery — 1143
- Volkswagen — 1064
- BMW — 1006
- Haval — 979
Количество проданных авто по моделям, апрель 2022
- Lada Granta — 2180
- Lada Vesta — 1652
- Lada Niva (Travel и Legend) — 1604
- Kia Rio — 1213
- Hyundai Solaris — 1211
- Hyundai Creta — 895
- Skoda Rapid — 876
- Renault Duster — 766
- Volkswagen Polo — 760
- Renault Logan — 706
В приведенной разбивке по маркам обращают на себя внимание китайские бренды: учитывая неясные перспективы остальных иностранных производителей, скоро Chery и Haval могут из Топ-10 перебраться в Топ-5 по продажам на рынке РФ. Также выделим Volkswagen, львиная доля российских продаж которого приходится лишь на одну модель — Polo.
- Главред «За рулем» Максим Кадаков сделал экспресс-прогноз по авторынку.
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Фото: EPA / Maxim Shipenkov / ТАСС