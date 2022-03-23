На чем ездить будем? Экспресс-прогноз по авторынку

На главный автомобильный вопрос весны отвечает главред «За рулем» Максим Кадаков.

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Мы импортозависимы. Очень. Мы зависим от импорта многих комплектующих, которые поставляются на все сборочные автозаводы, включая исконно отечественные АВТОВАЗ и УАЗ. Мы зависим от поставок полных машинокомплектов, из которых собирают некоторые автомобили методом крупноузловой сборки. И мы зависим от чистого импорта готовых машин, хотя доля таковых в общем объеме продаж составляет не более 15%.

Мы не производим многие важнейшие компоненты — начиная от подушек безопасности и блоков ESP и заканчивая автоматическими коробками, вариаторами и турбомоторами. Мы не выпускаем электронные компоненты, включая пресловутые микрочипы, хотя технология их изготовления давно изучена и понятна.

Что изменилось?

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Именно по причине высокой импортозависимости наши автозаводы испытывали огромные сложности с комплектующими весь прошлый год — как, впрочем, их испытывали в равной степени заводы по всему миру. Потому что мировой автопром — это сложная система логистики и взаимосвязей. Невозможно делать абсолютно всё в одной стране — это невыгодно, иррационально. И если бы геополитическая обстановка оставалась стабильной, в начале марта всё равно планово простаивали бы заводы Renault (Москва), Hyundai (Санкт-Петербург), АВТОВАЗ (Тольятти, Ижевск) и некоторые другие — из-за нехватки комплектующих.

Изменившаяся мировая обстановка резко обострила эту проблему. Даже если найден поставщик комплектующих, за них сначала надо заплатить — но как, если внешнеэкономическая деятельность практически остановлена? А как комплектующие доставить, если логистика сломана и восстановится не скоро? То же относится к машинокомплектам и готовым машинам.

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В начале марта покупателям передавали только те автомобили, которые были законтрактованы ранее и которые успели произвести из запасов комплектующих. Новые отгрузки дилерам практически прекратили — как говорится, до выяснения. В первую очередь, все хотят знать, на какой отметке стабилизируется рубль, чтобы была хоть какая-то привязка и относительная ­стабильность.

Конвейеры стоят практически на всех заводах. Но заметьте: ни одна компания не ушла громко хлопнув дверью. Никто не заявил, что в Россию больше ни ногой. Даже фирма Volvo, которая одной из первых объявила об уходе (у шведов есть грузовое производство в России), довольно быстро взяла свои слова назад.

Мы — рынок

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Россия не является определяющим рынком ни для одной автомобильной компании. Но Россия — важный, интересный рынок. Для Шкоды, например, это рынок номер два в мире — после Китая. Мы крайне важны для корейских производителей. Для концерна Volkswagen. Для группы Renault, в которую входит АВТОВАЗ. И для некоторых других брендов. Даже для Роллс-Ройса, который в 2021 году продал в России рекордные 300 автомобилей.

Поэтому, как только наступит потепление в отношениях между странами, большинство брендов вернутся в Россию. Первыми это сделают компании, имеющие у нас собственные производства. Это огромные вложения — сотни миллионов долларов, в некоторых случаях счет уже идет на миллиарды. И это не просто заводы в чистом поле, а встроенные в мировой автопром предприятия, на которые работают и сотрудники в головных офисах: они тоже потеряют работу, если российское производство остановить.

Так что — вернутся. Не все. И не сразу. Но вернутся.

А Китай?

Смогут ли восполнить недостачу в автомобилях китайцы? Смогут. Однако даже китайский автопром не слишком поворотлив. По щелчку пальца невозможно резко увеличить поставки, нельзя быстро адаптировать под наш рынок новые модели и не получится их быстро сертифицировать. Да и могут ли китайцы заменить Mercedes и BMW? А недорогие Renault? А Rolls-Royce?

И важно понимать, что вакуум на рынке всегда заполняется по более высокой цене. Если вчера китайский кроссовер стоил, допустим, 1,5 миллиона рублей, то теперь его же будут продавать за 2,5 миллиона. А то и за три. И так будет продолжаться до тех пор, пока спрос будет опережать предложение.

Когда?

Если осторожно предположить, что к концу весны отношения между Россией и другими странами нормализуются, можно прогнозировать относительную стабилизацию авторынка в начале 2023 года. Цены на январские позиции уже не вернутся, но явно спекулятивных предложений «Лада за два миллиона» или «Camry 2.0 за шесть с половиной» уже не будет.

Если конфронтация будет продолжаться, то и выравнивание рынка случится не скоро. Но это означает лишь отложенный спрос. Наш минимум — исходя из масштабов страны, населения и объема перевозок — около 1,5 миллиона новых легковых автомобилей в год. Всё, что мы не купим сейчас, восполним потом.