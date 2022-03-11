Одни компании повышают цены, а другие временно прекращают ввоз машин, приостанавливают продажи или же останавливают производства, действующие на территории РФ.

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Санкционное давление Евросоюза и США, резко возросшее после начала спецоперации на Украине, а также последовавшие за этим ослабление рубля, нарушение цепочек поставок и продолжающийся дефицит полупроводников привели к негативным последствиям для связанных с автопромом брендов. Цены на автомобили буквально всех марок существенно выросли и продолжают расти.

Но главные последствия в том, что компании временно прекращают ввоз машин в Россию, а также замораживают продажи и приостанавливают свои производства, действующие на территории РФ. Кроме того, останавливаются и заводы, которые делают комплектующие.

24 февраля Audi остановила отгрузки автомобилей в адрес российских дилеров.

28 февраля о приостановке поставок дилерам заявили в Volkswagen, точно так же поступили в General Motors (Cadillac и Chevrolet премиум-сегмента) и Volvo. В тот же день производитель грузовиков Daimler Truck заявил о заморозке сотрудничества с КАМАЗом, а Renault остановила завод в Москве; в дальнейшем выяснилось, что простой продлится минимум до 14 марта.

1 марта BMW прекратила отгрузку машин дилерам и заявила об остановке производства на калининградском заводе «Автотор». Ford Motor Company сообщила о прекращении сборки фургонов Transit на совместном предприятии Соллерс Форд в Елабуге. Временно остановился завод Hyundai в Санкт-Петербурге. Производитель трансмиссий для грузовиков ZF прекратил поставки в адрес совместного предприятия ZF Kama. Перестала поставлять подшипники в РФ компания SKF.

3 марта Toyota приостановила производство в Санкт-Петербурге и поставки машин в РФ. В тот же день встали два российских завода Volkswagen, в Калуге и Нижнем Новгороде, а Suzuki заявила о прекращении поставок автомобилей и мотоциклов.

4 марта стало известно о временном простое на АВТОВАЗе (он начался 5 марта); о приостановке поставок товарных машин в Россию заявили в Mercedes-Benz, и одновременно с этим был остановлен завод бренда в подмосковном индустриальном парке Есипово.

9 марта остановилось производство шинного бренда Continental в Калуге, завод поставлял продукцию на конвейеры АВТОВАЗа, Renault, Ford, Nissan и Volkswagen. А 10 марта стало известно о том, что из России полностью, включая телетрансляции, уходит Формула-1.

10 марта концерн Stellantis (Peugeot, Citroen и Opel) сообщил о приостановке экспорта своих автомобилей из РФ и временном прекращении поставок машин на рынок России из-за рубежа.

Кроме того, за эти дни прекратили поставки автомобилей в Россию марки Skoda, Honda, Mazda, Lexus, Porsche, Jaguar Land Rover, Lamborghini, Bentley, а также производитель грузовиков Scania и мотоциклетный бренд Ducati, а компания Harley-Davidson заявила о приостановке продаж. Концерны BP и Shell разорвали связь с российскими партнерами (однако позже Shell была вынуждена закупить российскую нефть).

10 марта Правительство России запретило вывозить из страны машины и запчасти, что должно позволить удовлетворить внутренний спрос.

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС