Импортеры и дистрибьюторы приостановили отгрузки машин дилерам

Продавцы ожидают роста цен из-за девальвации и проблем с логистикой.

Материалы по теме Три автомобильных марки могут свернуть производство в России (обновлено)

Многие импортеры и дистрибьюторы готовятся к пересмотру цен из-за девальвации рубля на фоне обострения политической ситуации. Рост цен ожидается минимум на 20%, предупреждают эксперты. Резко подросли и ставки по автокредитам, оформить кредит сейчас можно минимум под 18%, а то и 20% годовых.

Курс доллара на случай форс-мажора закладывался с запасом — в 100 руб. за доллар, но проблема, пишет «Коммерсант», не только в пересмотре цен. Источники издания говорят, что влиять на рынок будут ограничения, связанные с санкциями, разрывом логистических цепочек и изменением маршрутов поставок.





Приостановки поставок ожидают от BMW, Mercedes-Benz и Citroen. Впрочем, представители компаний говорят о перспективах неохотно, ведь все меняется очень стремительно и ситуация зависит от многих факторов.

В General Motors (импортирует Chevrolet в РФ) сообщили изданию, что соблюдают законы и правила рынков, где ведется бизнес, включая применимые экономические санкции США и законы и правила экспортного контроля. Пока в компании внимательно следят за развитием событий.

По информации «Ведомостей», немецкая марка Audi остановила отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля, источники Forbes говорят, что такую возможность рассматривает британский производитель Jaguar Land Rover в рамках готовящегося пакета санкций против России.

Приостановку поставок рассматривают Volkswagen, его подразделения «Volkswagen коммерческие автомобили», чешская Skoda и немецкий бренд Porsche (принадлежат Volkswagen).

Материалы по теме Принять участие в розыгрыше автомобилей

Дилеры тоже оказались в непонятной ситуации — неясно, что будет с ценами, и не понятно, как пополнять склады.

Рынок может перераспределиться в сторону продукции из Кореи и Китая, поделился своим мнением с BFM.ru владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Моисеев. Он ожидает «китаизации» продаж, причем нарастить присутствие в России смогут не только зарекомендовавшая себя тройка: Chery, Haval, Geely, но и бренды, чье положение не так устойчиво, а также «новенькие».

Фото: Depositphotos