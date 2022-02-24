Как изменится жизнь автомобилистов после военной операции

Российский авторынок зависит от поставок из-за рубежа и в высшей степени уязвим.

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На всех заводах на территории России сборка автомобилей ведется с применением комплектующих, произведенных в других странах. Даже Лады и УАЗы используют узлы и компоненты иностранного производства. Даже предприятия, выпускающие различные узлы и компоненты на территории нашей страны, ввозят элементы и материалы из других стран.

После событий, произошедших утром 24 февраля, есть несколько вариантов развития событий — прогнозировать их еще рано, предупреждает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков, так как автопроизводители сами не знают, что будет дальше. Никто не знает. Поэтому все варианты развития событий — лишь фантазии, и их нельзя принимать за прогнозы.

— Сразу скажу — все предположения сейчас являются только предположениями и в разной степени относятся ко всем производствам. Ни один автопроизводитель сейчас не может сказать и не может предположить, как будет развиваться ситуация. Я говорил с некоторыми руководителями производств — никому и ничего непонятно. В критической ситуации могут оказаться все. Всё будет зависеть от тех санкций, которые применят или могут применить западные страны.

И тут два варианта. Первый — запрет экспорта или импорта. Тогда мы столкнемся с тем, что у нас не будет комплектующих для производств — в разной степени их используют все. В этом случае заводы могут встать. Также это может коснуться рынка запчастей для машин, которые уже эксплуатируются. Привезти в страну можно всё, но не исключено, что покупать это нам придется втридорога.

Второй вариант, если рассматривать жесткий сценарий развития событий, — это, например, давление на банки: ограничения или запрет на операции в евро и долларах. Тогда будет невозможно ничего купить из-за рубежа или продать туда. В этом случае, надо полагать, всё встанет.

При обоих вариантах возникает вопрос: можно же какие-то замены используемым комплектующим найти в других странах? Например, в Китае. Теоретически — да. Но найти замену комплектующим быстро и с ходу невозможно. Это и система поставок, а также проверки, сертификация… Кроме того, судя по тому, что заявляла китайская сторона, эта страна тоже может присоединиться (это пока только предположение, конечно же) к шагам, которые применят западные страны в отношении России.

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Подводя итог высказыванию Максима Кадакова, можно предположить, что автомобильный рынок России могут ожидать (а могут и не ожидать) сложные времена — все зависит от санкций. В частности, возможен еще более серьезный дефицит автомобилей и нехватка запчастей. Но пока неизвестно, как именно другие страны отреагируют на военную операцию, объявленную Владимиром Путиным утром 24 февраля 2022 года.

Фото: АВТОВАЗ