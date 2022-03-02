BMW и Ford приостановили деятельность в России

Это касается сборки и поставки машин. Кроме того, об изменении планов работы в России объявили поставщики компонентов ZF и SKF.

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BMW

Немецкий производитель автомобилей Bayerische Motoren Werke AG (BMW) заявил во вторник, что прекратил экспорт автомобилей в Россию и останавливает сборку автомобилей с партнером «Автотор» в Калининграде, сообщил The Wall Street Journal.

«В связи с текущей геополитической ситуацией мы остановим наше местное производство и экспорт на российский рынок до дальнейшего уведомления», — заявил представитель BMW.

В BMW также заявили, что сбои в цепочке поставок, такие как закрытие некоторых заводов-поставщиков на Украине, повлияют на производство на некоторых заводах.

Ford

Также компания Ford заявила о свертывании своих операций в России. В последнее время компания производила только коммерческие фургоны и продавала их через миноритарную долю в совместном предприятии Sollers Ford.

«Учитывая ситуацию, сегодня мы проинформировали наших партнеров по СП о том, что мы приостанавливаем нашу деятельность в России с немедленным вступлением в силу до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении компании.

Поставщики компонентов

Известно также, что немецкий производитель автокомпонентов ZF прекратил поставки совместному предприятию ZF Kama, на котором 450 сотрудников производят трансмиссии для гражданского использования в грузовиках, сообщила немецкая Handelsblatt.

Шведский производитель подшипников SKF также приостановил поставки в Россию. Завод компании в РФ, выпускающий шарикоподшипники для российских заказчиков на железных дорогах, пока продолжит работу до дальнейшего уведомления, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное издание Dagens Industri​​​​​​​.

P.S. В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, Соллерс Форд сообщил об уходе в простой с 3 марта.