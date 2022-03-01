Российский автозавод Hyundai Motor приостановил работу

Простой объясняют нехваткой комплектующих.

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Российское предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR), расположенное в Санкт-Петербурге, 1 марта приостановило свою работу и не будет производить автомобили до 5 марта включительно.

«В период с 1 по 5 марта завод „ХММР“ временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. »ХММР” планирует возобновить производство 9 марта», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в «За рулем».

Чтобы подчеркнуть, что трудности временные, в сообщении также подчеркивается, что завод периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов, начиная с конца 2020 года.

Завод Hyundai в Петербурге открыли в 2010 году. Заявленная мощность предприятия составляет более 200 тысяч автомобилей в год. Сейчас здесь выпускают модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Hyundai в России в 2021 году выросли на 3%, до 167 331 автомобиля. Доля бренда Hyundai на российском авторынке составила 5,7%. Продажи Kia в России за прошлый год составили 205 801 штуку (+2% год к году), доля марки — 11,6%.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС