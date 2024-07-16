Уже пора брать автокредит? Обзор рынка кредитования летом 2024

Если вы планируете покупать автомобиль, лучше сделать это сейчас, и вот поему

Остаток 2024 года обещает нам новое повышение утильсбора, сокращение параллельного импорта, а вслед за этим вероятное подорожание автомобилей. Если покупка нового авто давно назрела – самое время начать действовать. В этой статье рассказываем, почему сейчас лучший момент для того, чтобы приобрести машину в кредит, и объясняем, почему с этим не стоит затягивать.

Автокредиты идут в рост

По данным Центробанка, портфель автокредитов российских банков за январь-май подскочил на 21,6% до 2,1 трлн руб., опередив по динамике почти все остальные сегменты розничного кредитования, приводит данные Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Этому способствовал быстрый рост авторынка в стране: по данным Автостата, за первые 5 месяцев этого года продажи новых автомобилей в стране выросли на 86% до 594,9 тыс., а также увеличение стоимости машин. При этом, несмотря на ужесточение политики ЦБ по автокредитам и высокие процентные ставки, они в значительной степени нивелируются действием госпрограммы льготного автокредитования, а также различными программами субсидирования со стороны автопроизводителей. Поэтому прирост портфеля таких кредитов в российских банках по итогам года, вероятно, вновь превысит 30%, считает эксперт.

Автомобилей становится меньше

По данным РОАД, доступность автомобилей в РФ в 2024 году стремительно сокращается. Сегодня на покупку нового авто потребителю придется потратить 41 среднюю зарплату, а чтобы купить автомобиль с пробегом — 17 средних зарплат.

Сокращается и параллельный импорт. С апреля, когда вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора, по май этого года объем регистраций автомобилей, ввезенных в страну по каналам параллельного импорта, сократился на 31%, а к концу года доля таких ТС станет еще меньше и составит менее 6% от всех продаж новых авто, прогнозируют в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Впереди повышение утильсбора

Не успел повыситься утильсбор 1 апреля 2024 года, как его снова решили повысить. И хотят начать повышать ежегодно, до 2030 года включительно. До конца этого года для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л его предлагается увеличить почти в 2 раза – до 550 000 руб., а к 2025 году – до 660 000 руб. С таким предложением в мае этого года Комитет Госдумы по промышленности и торговле обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. А уже в начале июня Минэкономразвития поддержало эту корректировку, и сейчас вопрос находится на рассмотрении правительства РФ.

По оценкам экспертов, новое повышение утильсбора может ожидать нас уже этой осенью, что может привести к новому витку подорожания автомобилей.

5 причин пойти за автокредитом именно сейчас

Фиксация текущей цены: взяв автокредит сегодня, вы приобретаете автомобиль по текущему прайсу, защищая себя от возможного повышения его стоимости в будущем.

взяв автокредит сегодня, вы приобретаете автомобиль по текущему прайсу, защищая себя от возможного повышения его стоимости в будущем. Защита от инфляции: представьте, что вы берете кредит на 1 миллион рублей сегодня. При годовой инфляции в 4-5% через пять лет эта сумма будет эквивалентна примерно 800 тысячам в сегодняшних ценах. А ваша зарплата за это время, скорее всего, вырастет. Получается, что вы возвращаете банку меньше, чем взяли, если считать в реальной покупательной способности. Это как купить машину со скидкой, только растянутой во времени.

представьте, что вы берете кредит на 1 миллион рублей сегодня. При годовой инфляции в 4-5% через пять лет эта сумма будет эквивалентна примерно 800 тысячам в сегодняшних ценах. А ваша зарплата за это время, скорее всего, вырастет. Получается, что вы возвращаете банку меньше, чем взяли, если считать в реальной покупательной способности. Это как купить машину со скидкой, только растянутой во времени. Доступ к специальным предложениям: автопроизводители и дилеры сейчас предлагают выгодные условия при покупке автомобиля кредит. Например, это могут быть программы рассрочки, которые реализуются в партнерстве с определенными банками.

автопроизводители и дилеры сейчас предлагают выгодные условия при покупке автомобиля кредит. Например, это могут быть программы рассрочки, которые реализуются в партнерстве с определенными банками. Сокращение затрат на ремонт: вместо того чтобы годами ездить на старой машине, откладывая деньги на новую, вы получаете современный автомобиль прямо сейчас. Это означает меньше расходов на запчасти и услуги автосервисов, больше уверенности на дороге и возможность планировать дальние поездки без опасений, что что-то сломается в пути.

вместо того чтобы годами ездить на старой машине, откладывая деньги на новую, вы получаете современный автомобиль прямо сейчас. Это означает меньше расходов на запчасти и услуги автосервисов, больше уверенности на дороге и возможность планировать дальние поездки без опасений, что что-то сломается в пути. Сохранение ликвидности: вместо того чтобы вкладывать все свои сбережения в автомобиль, вы можете потратить часть средств на другие цели или инвестиции.

Выгодные автокредиты – что предлагают банки

1. ВТБ Банк – рассчитать автокредит

Для того чтобы подать заявку на автокредит, не нужно идти в банк. Рассчитать стоимость и подать документы на его оформление можно онлайн, через приложение банка. В чем плюс? Полученные деньги можно потратить:

на покупку авто

на личные цели под залог вашей машины.

Но главное, в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом, причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период. Это может сильно выручить, если срочно требуется небольшая сумма денег. Не успеваете закрыть долг в беспроцентный период? Можно оформить вторую «Карту возможностей» и закрыть с ее помощью долг по первой. Этот ход даст вам дополнительное время, чтобы закрыть долг по карте без переплаты по процентам. А применять его можно неограниченное количество раз.

Кредитными деньгами можно расплатиться картой или наличными (бесплатно). В чем особенность?

Специалисты банка проверят автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам.

Можно взять кредит на покупку как новой, так и подержанной машины.

Первоначальный взнос не нужен.

3. Совкомбанк – рассчитать автокредит

Для оформления кредита до миллиона рублей достаточно только российского паспорта. А получить его можно не только в отделении банка, но и зачислением на карту «Халва» или с доставкой на дом – доставка курьером совершенно бесплатна.

В чем тут плюс? У банка есть интересная программа «Авторассрочка с Халвой». По ней предлагается заем до 30 месяцев на приобретение китайских автомобилей под 0% годовых — полная стоимость кредита при выполнении условий погашения предоставленной рассрочки в течение льготного периода кредитования. При первоначальном взносе от 50%. При оформлении кредита на сайте можно получить скидку 0,5%. Или оформить рассрочку с остаточным платежом до 78 месяцев. Снизить платеж по авторассрочке также можно с помощью услуги «Минимальный платёж».

4. Газпромбанк – рассчитать автокредит

На покупку нового или подержанного автомобиля, а также электромобиля или мотоцикла банк предоставляет кредит до 7 млн. рублей. Сниженные ставки по кредиту можно получить под залог имеющегося авто. Максимальная сумма по такому кредиту также доходит до 7 млн, а срок кредитования – до 8 лет. При процентных ставках от 19,9% до 24,9% годовых, при предоставлении авто в залог скидка может составлять до 3% на весь срок кредита. Первоначальный взнос не является обязательным. Но одно из важных условий, чтобы машину взяли в залог: нужно, чтобы ее стоимость составляла не меньше 10% от суммы автокредита (остатка задолженности).

Источник: YouTube

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