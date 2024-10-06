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В России снизились цены на подержанные автомобили: причины и подробности

Средняя цена подержанного автомобиля в России за год снизилась на 3,4%

Рынок автомобилей с пробегом в России продолжает демонстрировать тенденцию к снижению цен. Согласно данным агентства «Автостат», средняя цена подержанного легкового автомобиля в сентябре 2024 года составила 1 млн 475 тысяч рублей, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

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Это уже седьмой месяц подряд, когда наблюдается снижение средней цены на вторичке. В августе 2024 года цена упала на 0,7% или на 11 тысяч рублей по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что ключевую роль играет изменение структуры предложения на рынке. Наблюдается смещение в сторону массовых брендов.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 30
06.10.2024
Фото:Depositphotos
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