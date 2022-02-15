Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?

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По данным ГИБДД, примерно треть всех аварий происходит по вине начинающих автомобилистов.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов считает, что ситуацию можно исправить, если внедрить правила, сдерживающие неопытных водителей от необдуманных поступков.

Уровень: новичок

ПДД проводят четкую грань между опытными водителями и теми, кто сел за руль недавно. Если конкретнее, начинающим считается автомобилист, получивший удостоверение не более чем два года назад. Опыта у таких водителей немного, поэтому к ним применяются некоторые ограничения. Например, запрещено буксировать другой автомобиль, перевозить пассажиров на мотоцикле и мопеде, а также транспортировать опасные грузы. А еще новички должны поставить на свою машину специальный знак, который призывает других участников дорожного движения понять и простить странные или нервные маневры. Но давайте честно: многие знак не ставят, опасаясь предвзятого отношения к своему авто на дороге. Тем более, штраф за это, можно сказать, символический — всего 500 рублей.

Неопытность = осторожность?

Считается, что начинающие водители ведут себя аккуратнее, нежели матерые автомобилисты, чья самоуверенность порой не имеет предела. В действительности все иначе. По данным ГУ ОБДД, самые частые причины аварий по вине новичков точно такие же, что и по вине автомобилистов со стажем. А именно:

несоблюдение очередности проезда перекрестков;

неправильный выбор дистанции;

несоблюдение скоростного режима;

выезд на полосу встречного движения;

нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части

Хотя разница все-таки есть: вышеописанные действия опытный водитель чаще всего совершает осознанно, а вот новичок — скорее из-за неопытности, испуга.

По мнению автора проекта «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова, существующие ПДД не сдерживают автомобилистов, недавно севших за руль. В России для неопытных водителей все еще действуют очень гуманные правила. Чаще всего точно такие же, как и для водителей со стажем.

Зарубежный опыт

В некоторых странах для людей, только начавших водить, ограничения гораздо жестче — ради безопасности самих же неопытных водителей и других участников дорожного движения. Так, в США, Австралии, Канаде, ОАЭ в той или иной форме действуют системы «ученического» водительского удостоверения, которое выдается на определенный срок.

По истечению срока удостоверение можно обменять на постоянное при соблюдении ряда условий — например, соблюдения лимита по нарушениям ПДД или сдачи дополнительного экзамена. Иными словами, статус опытного водителя, который контролирует свои действия и несет ответственность за каждое из них, еще нужно подтвердить. До этого момента начинающих водителей серьезно ограничивают в «свободе творчества».

В Италии и Австралии для новичков за рулем установлены скоростные ограничения, согласно которым максимальная скорость для них на 20–40 км/час меньше (в зависимости от типа дорог), чем для опытных водителей. В Италии даже существует ограничение на мощность двигателя для первого года вождения: 75 «лошадок» на тонну веса легкового автомобиля.

В Европе, где, на секундочку, статистика смертности на дорогах в разы ниже, чем в России, для водителей-новичков занижен порог нормы содержания алкоголя в крови:

Во Франции для водителей со стажем меньше трех лет норма составляет 0,2 промилле (для более опытных 0,5).

В Австрии для водителей со стажем менее двух лет допустимая норма составляет 0,1 промилле (при стандартных 0,5).

Те же самые показатели действуют в Нидерландах, но необходимый стаж вождения для повышения нормы алкоголя составляет уже 5 лет.

В Италии норма 0,5 промилле, но для водителей со стажем менее трех лет, у которых обнаружился в крови алкоголь от 0 до 0,5 промилле, предусмотрен штраф суммой до 663 евро (около 57 000 рублей).

В Германии и Швейцарии для водителей со стажем менее двух лет действует нулевой порог допустимой нормы алкоголя в крови.

А что у нас?

Дмитрий Давыдов предлагает перенять успешный опыт других стран. Так, в случае серьезных нарушений начинающих водителей следует направлять на курс переподготовки. Важно: на момент переобучения действие водительского удостоверения должно быть приостановлено. Понимая, что на кону вопрос «переаттестации», начинающий водитель сто раз подумает, так ли уж ему хочется нестись на мигающий «желтый» или шнырять из одного ряда в другой.

Также создатель проекта «20 идей по развитию России» считает целесообразным ввести для неопытных водителей собственный порог максимально допустимой скорости: 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч — на всех остальных дорогах вне населенных пунктов. Как мы помним, стандартное ограничение 110 км/ч и 90 км/ч соответственно.

Не лишним правилом для новичков будет также снизить норму допустимого содержания алкоголя в крови до 0,15 г/литр вместо нынешних 0,3 г/литр. Это примерно 250–300 граммов сухого вина или бутылка пива 0,33, выпитого минут за 15 до проверки на трезвость.

При концентрации алкоголя менее 0,3 г/литр человек считается трезвым, однако такое промилле у некоторых людей может вызывать легкую степень расслабления и прилив сил, который часто переходит в желание покуражиться. Прибавьте сюда отсутствие водительского опыта — и вот уже СМИ пестрят новостями об очередном лихаче, устроившем массовое ДТП.

Что это даст?

У России есть все шансы приблизиться к европейским стандартам безопасности на дорогах. Нужно только усовершенствовать ПДД, уделив в них больше внимания различным категориям водителей — в том числе начинающим.

Разумеется, без поддержки со стороны государства такую глубинную работу осуществить не получится. Но делать шаги в верном направлении можно уже сегодня. Если в вашем окружении есть начинающие водители, постарайтесь любым доступным для них способом объяснить: автомобиль — не только способ повысить уровень мобильности/комфорта/респектабельности (нужное подчеркнуть). Это еще и ответственность, недооценивая которую мы ставим под угрозу не только собственную жизнь, но и жизни других.