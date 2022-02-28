Пешеходов нарушителей будут распознавать камеры. Ждите штрафов!

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И скоро! Технологии уже позволяют запустить такую систему в крупных городах России.

Автор проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ Дмитрий Давыдов предлагает оснащать видеокамерами с функцией распознавания лиц (технология уже отлично работает) все оживленные перекрестки и места, где пешеходы чаще всего нарушают ПДД. Но для этого нужна не только инициатива, но и законодательная поддержка со стороны государства.

Что умеют камеры ГИБДД?

Уже на начало прошлого года на российских дорогах насчитывали 27 710 комплексов фото-видеофиксации нарушений ПДД. На февраль этого года в одной только Москве зарегистрировано 1545 камер. Считается, что наша страна вышла в лидеры по числу комплексов фото-видеофиксации. Некоторые говорят, что это плохо, камеры не имеют никакого отношения к безопасности дорожного движения, и лишь 7% ДТП происходят из-за нарушений скоростного режима. Однако современные комплексы следят не только за скоростью движения, но и за соблюдением рядности, остановкой в неположенных местах. Некоторые из них обучены распознавать, говорит ли водитель во время движения по мобильному телефону. В общем, водители находятся под неусыпным наблюдением и жестким прессингом, в том числе финансовым.

А что пешеходы?

Меры по закручиванию гаек в сторону водителей привели к ложному ощущению вседозволенности у пешеходов. Многие из нас не спеша переходят проезжую часть, порой, где попало, на красный свет, уткнувшись в мобильный телефон. Помните эту крылатую фразу «клиент всегда прав»? Тогда наверняка слышали и ее интерпретацию «Пешеход всегда прав…». И недаром у этой версии появилось циничное продолжение «…пока жив!». К сожалению, привычки порой сильнее.

Статистика и факты

По данным научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, наезд на пешехода остается вторым по количеству видом ДТП и занимает 25,1% среди ДТП всех видов.

В Москве в 2021 году на 27,4% выросло число ДТП с детьми, на 12,2% — аварий с пешеходами, на 4,5% увеличилось количество наездов на велосипедистов.

Самый главный вывод экспертов: большинство фатальных ДТП происходит по вине пешехода, а не водителя (пропорция 65% против 35% всех случаев).

Парадоксально! В большинстве ДТП по вине пешехода, он пересекал проезжую часть в неустановленном месте, но в зоне видимости (!) перехода. Кроме того, часто наезд на пешехода происходит, когда тот находится на дороге без цели ее перехода, либо пересекает проезжую часть на красный сигнал светофора.

Зарубежный опыт

В КНР за нарушение ПДД пешеходами предусмотрено дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5–50 юаней (примерно 60–600 рублей по нынешнему курсу). С 2017 года во многих городах Китая внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями. Те, кто нарушил Правила, сразу же получают на мобильный телефон текстовое сообщение о штрафе. А на самых оживленных перекрестках Шэньчжэня стоят большие мониторы, где показываются нарушения. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный сайт (аналог наших Госуслуг).

В городе Цзинянь полиция связывается с нарушителем и предлагает выбрать один из трех видов наказания: штраф в 20 юаней, прохождение получасового курса по ПДД или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. После внедрения системы распознавания лиц число нарушений ПДД пешеходами на одном лишь перекрестке Цзинаня сократилось с 200 до 20 случаев в день.

А еще:

В Бельгии за переход дороги в неположенном месте или на красный свет придется выложить 50 евро.

свет придется выложить 50 евро. В Германии пешеходов за нарушения ПДД штрафуют на 5–10 евро. За игнорирование требования полицейского остановиться положен еще один штраф, в 5 евро.

В США пешеходов, не отрывающих глаз от смартфонов, штрафуют на 35 долларов.

Переход дороги в неположенном месте в Италии составляет в среднем 50 евро. Каждый регион имеет право определять сумму штрафа.

штрафа. В Париже переход улицы не по пешеходному переходу «стоит» 4 евро, зато в Испании переход дороги на красный сигнал светофора штрафуется на 200 евро.

евро. А в Кении, например, таких пешеходов приравнивают к самоубийцам. Попытка самоубийства в этой стране считается преступлением, за которое грозит крупный штраф или лишение свободы до двух лет.

А что в России?

Между тем, действующие в РФ Правила содержат пункт 4 «Обязанности пешеходов», а за нарушения ПДД КоАП РФ предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, если это не создало помех в движении транспортных средств, и штраф в 1000 рублей, если помехи были созданы. Штраф может возрасти до 1500 рублей, если был причинен вред здоровью легкой и средней тяжести. В случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет. Также виновный пешеход может быть привлечен к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба.

Если не брать во внимание наказание в виде предупреждения (ну кого этим сейчас проймешь, испугаешь), все остальные виды наказаний довольно серьезны. Однако — пешеходы нарушают Правила везде, в массовом порядке. Почему?

Новые технологии и старые методы

В СССР за пешеходами следили так же строго, как за водителями. На перекрестках стояли инспекторы ГАИ. За нарушения штрафовали на рубль. Нет денег — пройдемте в отделение, составим протокол, а там и деньги найдутся. И на работу можем сообщить.

Сегодня сотрудники ГИБДД на улицах встречаются очень редко. Те, кто есть, едва успевают разбираться с водителями — до пешеходов ли им? К тому же современный пешеход часто юридически подкованный и знает, что носить при себе документ удостоверяющий личность не обязан. А как без этого составить протокол?

Именно поэтому Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ предлагает возложить обязанность следить за пешеходами и штрафовать их на комплексы фото-видеофиксации. Многие из них и так уже обучены распознавать лица, а соответствующее программное обеспечение позволяет идентифицировать гражданина, установить его имя, фамилию, место регистрации и прочее. Штрафы пусть остаются на современном уровне. Главное, чтобы они действительно взимались, а не только декларировались.

Если система заработает, порядка на дороге станет больше, число аварий с пешеходами (в том числе летальных) сократится — а это цель, ради которой можно пойти на такие меры. Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны на государственном уровне и поддержаны законодательно, потому что лишь с помощью государственной воли можно решить этот наболевший вопрос для всей страны.

Как это должно работать?

Если нарушение со стороны пешехода фиксируется впервые, и не было создано помех в движении транспорта, в качестве альтернативы автоматическому штрафу нарушителя можно отправлять на обязательное прохождение специально разработанного для этих целей онлайн-курса по правилам дорожного движения на базе правительственных электронных ресурсов. За любые следующие нарушения после прохождения курсов — автоматически выписывать штраф.

Технологически Россия готова пойти на такой шаг. Страна входит в тройку лидеров по количеству установленных камер видеонаблюдения в общественных пространствах (после Китая и США), система распознавания лиц успешно действует в крупных городах и масштабируется на другие города.

Привычка переходить проезжую часть вне рамок ПДД будет постепенно искореняться. Со временем это положительно скажется на сокращении трагических случаев смертности и травматизма на дорогах по вине пешеходов.

А надо ли?

Лечение последствий ДТП, содержание в местах лишения свободы совершившего наезд на пешехода водителя и похороны — крайне дорогостоящие мероприятия, печальные не только для участников аварии (если они способны это понимать), но и для близких им людей.

И чем меньше таких мероприятий, тем здоровее и богаче все общество в целом и отдельные граждане в частности. Подумайте об этом, если изложенная выше идея вам кажется негуманной.