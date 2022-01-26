3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?

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В новой редакции КоАП 2022, которая находится на рассмотрении, предусмотрена статья за опасное вождение со штрафом в 3000 рублей. Но опасное вождение — это не только резкие маневры на дороге или превышение скорости. Даже безобидные, казалось бы, поступки могут стоить здоровья или чьей-то жизни.

ОТВЛЕКСЯ? БЫВАЕТ!

Многие из нас не догадываются, что их поведение за рулем может быть опасным. Подумаешь — сел за руль в шлепанцах, устроил перекус прямо на ходу или включил аудиокнигу в наушниках. А ведь все это отвлекает водителя от основного занятия — контроля дорожной ситуации. По статистике страховщиков, именно отвлечение внимания становится причиной как минимум одного из 10 ДТП.

Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ убежден, что проблему опасного поведения за рулем настало время решать — причем на законодательном уровне.

В ТАКОЙ ОБУВИ НЕЛЬЗЯ ЗА РУЛЬ

Скользкая, чересчур тесная или, напротив, слишком свободная обувь является одним из факторов, провоцирующих аварийные ситуации. Согласно исследованию, проведенному компанией Ford, лидируют в антирейтинге обуви для вождения шлепанцы: стопа в них фиксируется плохо, поэтому перенос ноги с одной педали на другую занимает 0,04 секунды. Вдвое больше, чем если бы на водителе были плотно сидящие кроссовки. В Европе за это предусмотрен штраф на сумму от 90 до 200 евро в зависимости от страны. Опасность еще и в том, что при движении шлепанцы могут просто соскользнуть со стопы и угодить под педаль тормоза, заблокировав ее.

Каблуки — тоже далеко не лучший вариант для вождения, ведь ими можно зацепиться за коврик и не успеть вовремя затормозить. И уж, конечно, не стоит садиться за руль босиком, как это делают примерно 5,7% россиян, согласно опросам. В экстренной ситуации вы не сможете надавить на педаль тормоза с достаточным усилием.

С ЕДОЙ И В НАУШНИКАХ

запрета на употребление пищи или использование наушников за рулем в России нет. Единственное ограничение касается мобильных телефонов — да и то лишь при условии, что во время движения вы держите его в руках, не прибегая к помощи гарнитуры или «громкой связи». Но здравый смысл подсказывает, что для прослушивания любимого трека или праздника живота есть более подходящие места, нежели водительское кресло.

И вот тут многие водители могут возмутиться, ведь они убеждены, что, даже в наушниках и с бургером в руках, способны сохранять бдительность при движении. В недавнем исследовании упомянутого уже автопроизводителя говорится об обратном. В опасной ситуации использование наушников увеличивает время реакции водителя более чем на 4 секунды! Знаете, сколько метров проедет ваш автомобиль за это время на скорости 60 км/ч? Почти 67 м!

То же самое касается перекусов — запивая еду, водитель вынужден слегка запрокидывать голову назад, отвлекаясь от дороги на пару секунд. А о том, что во время еды невозможно крепко держать руль двумя руками, говорить и вовсе излишне.

КОСМЕТИКА — ПОД ЗАПРЕТОМ

Многие девушки осознают, что краситься за рулем небезопасно. Но все равно делают это, когда времени в обрез. Только вдумайтесь: ежегодно около полумиллиона ДТП происходит из-за того, что представительницы прекрасного пола решили подкрасить глаза или подвести губы. К слову, поправляя макияж во время движения, можно не только спровоцировать аварию, но и причинить себе же вред. Например, если красить ресницы тушью в момент проезда по яме или лежачему полицейскому.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ УЖЕ ЕСТЬ

По мнению Дмитрия Давыдова, отсутствие в России запрета на занятия посторонними делами за рулем культивирует опасные привычки и усугубляет аварийность. Количество ДТП на российских дорогах в несколько раз выше, чем в ведущих государствах Европы. И во многом эта разница обусловлена именно серьезными штрафами за безответственное отношение к вождению за рубежом.

В Великобритании по закону водитель должен быть одет и обут таким образом, чтобы полностью контролировать свой автомобиль. Иными словами, если поймают за рулем в шлепках, на каблуках или вовсе без обуви, за это грозит штраф 100 фунтов (примерно 10 000 рублей по текущему курсу). А уж если водитель в неподобающей обуви станет виновником ДТП, «ставки» резко возрастают: заплатить придется уже 5 000 фунтов (или 513 000 рублей).

А вот в свободолюбивой Испании оштрафуют уже не только за обувь на каблуке или вождение босиком. Накажут даже пассажиров, которые создают опасную ситуацию на дороге. Что за опасная ситуация? — Например, если пассажир закинул ноги на переднюю панель. Такая выходка обойдется в сумму до 200 евро (17 000 рублей). К слову, сегодня Испания — четвертая страна в Евросоюзе с самым низким уровнем смертности на дорогах. Уступают они Швеции, Мальте и Дании.

ОТ СЛОВ — К КОНКРЕТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Автор проекта «20 идей по развитию России» считает, что нам необходимо перенимать успешный опыт других стран и дорабатывать его с учетом российских реалий. Дмитрий Давыдов предлагает установить административную ответственность за следующие действия водителя:

Вождение в опасной обуви (сланцы, шлепанцы, тапочки без задника, валенки, обувь на высоких каблуках и танкетках), или босиком. Прием пищи и нанесение макияжа во время вождения. Использование наушников во время вождения.

В совокупности перечисленные меры позволят сократить уровень травматизма и количество смертей на дорогах России. Очевидно, что их реализация невозможна без законодательной поддержки со стороны государства. Но многое зависит и от нас — вернее, от нашего осознанного отношения к управлению автомобилем. Так что, когда в следующий раз вы припаркуетесь, чтобы устроить себе небольшой пит-стоп, или откажетесь за рулем от наушников в пользу магнитолы, — считайте, что внесли свой вклад в очень значимое общее дело.