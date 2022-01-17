Наказание за нетрезвое вождение в 2022

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Согласно анонимному опросу на сайте «За рулем», более трети водителей (39,8%) хотя бы раз управляли автомобилем в нетрезвом виде. А периодически управляют подшофе порядка 12% наших граждан.

Пьяных водителей меньше не становится

Статистика ГИБДД подтверждает, что пьяное вождение остается одним из самых распространенных правонарушений. Только вдумайтесь: в 2021 году примерно каждое девятое ДТП в России происходило с участием водителей с признаками опьянения. В таких происшествиях погиб каждый пятый (21,9%) от общего числа погибших на дорогах страны. Причем в 9 из 10 случаев виноват был именно водитель, находившийся в состоянии опьянения.

Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ru/, считает, что оставлять все как есть, однозначно, нельзя.

Почему пьяных тянет за руль?

Действие алкоголя на мозг проходит несколько стадий. Поначалу, при легкой степени опьянения, возникает чувство эйфории. Она сменяется этапом возбуждения, а после — расслабления. Именно на стадии эйфории в человеке обычно активируется режим супермена с дополнительной опцией «водитель». Это и понятно: процесс распада алкоголя в крови пока не начался, так что у человека нет ощущения, что он пьян. В таком состоянии большинство людей нормально разговаривают, могут контролировать свои мысли и слова.

Но не будем забывать, что воздействие спиртного на мозг уже началось, а значит, у человека, севшего за руль пьяным, будет постепенно снижаться скорость восприятия и реакция. Согласно исследованиям, для решения стандартной ситуации на дороге трезвому водителю требуется 0,17 секунды. А если человек выпил, время реакции возрастает до 2,5 секунд. Кроме этого, ухудшается восприятие объемов и размеров окружающих объектов, что опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Зарубежный опыт

Одни из самых суровых методов борьбы за безопасность на дорогах действуют в Великобритании. Штрафы за вождение в нетрезвом виде начинаются от 5000 фунтов (почти 513 000 рублей по нынешнему курсу). А теперь внимание: верхнего порога для штрафа нет. Его размер назначает суд с учетом уровня доходов нарушителя. Помимо денег пьяный водитель может лишиться свободы на срок до полугода, а прав — минимум на год.

В США наказание за пьяное вождение зависит от того, в каком штате было совершено правонарушение. Самые строгие законы существуют в Иллинойсе, где за неоднократное нахождение в нетрезвом виде за рулем есть все шансы лишиться прав пожизненно. А еще можно получить до трех лет тюремного заключения и штраф в 25 000 долларов (1 886 000 рублей).

А что у нас?

В июле 2021 года наказание за повторную езду в нетрезвом виде ужесточили, и теперь нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей. Водителей, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами, привлекут уже к уголовной ответственности и будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Но это в теории. На практике далеко не все дела доходят до суда.

Для водителей, уличенных в злоупотреблении спиртным впервые или отказавшихся от медосвидетельствования, наказание более чем гуманное. Такой гражданин получит штраф в 30 000 рублей и статус пешехода на предстоящие полтора-два года. Для кошелька россиянина сумма ощутимая. Но она ничтожна по сравнению с масштабом угрозы, которую представляет человек в измененном состоянии сознания, управляющий средством повышенной опасности.

ЧТО МОЖНО (И НУЖНО) СДЕЛАТЬ?

Как показывает практика, бороться с нетрезвыми водителями можно только одним способом — усилением контрмер. Это не дает 100% гарантии того, что люди перестанут садиться за руль пьяными. Но чем жестче наказание, тем сложнее переступить через моральный порог, и уж тем более откупиться. Автор проекта Дмитрий Давыдов предлагает:

Увеличить сумму штрафа до 100 000 рублей и срок лишения до трех лет уже за первичное управление автомобилем в нетрезвом виде. Такое же наказание предлагается установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю. В случае, когда пьяный водитель не имеет прав, срок административного ареста следует увеличить с 15 до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей.

Для реализации этих идей необходима законодательная поддержка государства . Но в любом случае начинать надо уже сейчас.

Касается каждого

Также Дмитрий Давыдов считает необходимым учредить ответственность за безответственное поведение пассажиров нетрезвого водителя. Ведь люди, с молчаливого согласия которых совершается опасное правонарушение, косвенно тоже к нему причастны. Исключение — пассажиры общественного транспорта, которые не могут знать, употреблял ли водитель спиртное перед тем, как сесть за руль.

Зная, что за езду с пьяным водителем полагается штраф, человек трижды подумает, стоит ли оно того. Кроме того, пассажиры станут внимательнее относиться к состоянию водителей и отговаривать их от поездок в нетрезвом виде. Очевидно, что это сократит случаи пьяной езды и повысит уровень безопасности на дорогах.