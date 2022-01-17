Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — журнал За рулем

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Наказание за нетрезвое вождение в 2022

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Согласно анонимному опросу на сайте «За рулем», более трети водителей (39,8%) хотя бы раз управляли автомобилем в нетрезвом виде. А периодически управляют подшофе порядка 12% наших граждан.

Пьяных водителей меньше не становится

Статистика ГИБДД подтверждает, что пьяное вождение остается одним из самых распространенных правонарушений. Только вдумайтесь: в 2021 году примерно каждое девятое ДТП в России происходило с участием водителей с признаками опьянения. В таких происшествиях погиб каждый пятый (21,9%) от общего числа погибших на дорогах страны. Причем в 9 из 10 случаев виноват был именно водитель, находившийся в состоянии опьянения.

Дмитрий Давыдов, автор проекта «20 идей по развитию России» https://20idei.ru/ru/, считает, что оставлять все как есть, однозначно, нельзя.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022

Почему пьяных тянет за руль?

Действие алкоголя на мозг проходит несколько стадий. Поначалу, при легкой степени опьянения, возникает чувство эйфории. Она сменяется этапом возбуждения, а после — расслабления. Именно на стадии эйфории в человеке обычно активируется режим супермена с дополнительной опцией «водитель». Это и понятно: процесс распада алкоголя в крови пока не начался, так что у человека нет ощущения, что он пьян. В таком состоянии большинство людей нормально разговаривают, могут контролировать свои мысли и слова.

Но не будем забывать, что воздействие спиртного на мозг уже началось, а значит, у человека, севшего за руль пьяным, будет постепенно снижаться скорость восприятия и реакция. Согласно исследованиям, для решения стандартной ситуации на дороге трезвому водителю требуется 0,17 секунды. А если человек выпил, время реакции возрастает до 2,5 секунд. Кроме этого, ухудшается восприятие объемов и размеров окружающих объектов, что опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022

Зарубежный опыт

Одни из самых суровых методов борьбы за безопасность на дорогах действуют в Великобритании. Штрафы за вождение в нетрезвом виде начинаются от 5000 фунтов (почти 513 000 рублей по нынешнему курсу). А теперь внимание: верхнего порога для штрафа нет. Его размер назначает суд с учетом уровня доходов нарушителя. Помимо денег пьяный водитель может лишиться свободы на срок до полугода, а прав — минимум на год.

В США наказание за пьяное вождение зависит от того, в каком штате было совершено правонарушение. Самые строгие законы существуют в Иллинойсе, где за неоднократное нахождение в нетрезвом виде за рулем есть все шансы лишиться прав пожизненно. А еще можно получить до трех лет тюремного заключения и штраф в 25 000 долларов (1 886 000 рублей).

А что у нас?

В июле 2021 года наказание за повторную езду в нетрезвом виде ужесточили, и теперь нарушителю грозит штраф до 300 000 рублей. Водителей, ранее осужденных за ДТП с человеческими жертвами, привлекут уже к уголовной ответственности и будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей. Но это в теории. На практике далеко не все дела доходят до суда.

Для водителей, уличенных в злоупотреблении спиртным впервые или отказавшихся от медосвидетельствования, наказание более чем гуманное. Такой гражданин получит штраф в 30 000 рублей и статус пешехода на предстоящие полтора-два года. Для кошелька россиянина сумма ощутимая. Но она ничтожна по сравнению с масштабом угрозы, которую представляет человек в измененном состоянии сознания, управляющий средством повышенной опасности.

ЧТО МОЖНО (И НУЖНО) СДЕЛАТЬ?

Как показывает практика, бороться с нетрезвыми водителями можно только одним способом — усилением контрмер. Это не дает 100% гарантии того, что люди перестанут садиться за руль пьяными. Но чем жестче наказание, тем сложнее переступить через моральный порог, и уж тем более откупиться. Автор проекта Дмитрий Давыдов предлагает:

  1. Увеличить сумму штрафа до 100 000 рублей и срок лишения до трех лет уже за первичное управление автомобилем в нетрезвом виде.
  2. Такое же наказание предлагается установить и за передачу управления транспортным средством нетрезвому водителю.
  3. В случае, когда пьяный водитель не имеет прав, срок административного ареста следует увеличить с 15 до 30 суток и поднять штраф также до 100 000 рублей.

Для реализации этих идей необходима законодательная поддержка государства. Но в любом случае начинать надо уже сейчас.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022

Касается каждого

Также Дмитрий Давыдов считает необходимым учредить ответственность за безответственное поведение пассажиров нетрезвого водителя. Ведь люди, с молчаливого согласия которых совершается опасное правонарушение, косвенно тоже к нему причастны. Исключение — пассажиры общественного транспорта, которые не могут знать, употреблял ли водитель спиртное перед тем, как сесть за руль.

Зная, что за езду с пьяным водителем полагается штраф, человек трижды подумает, стоит ли оно того. Кроме того, пассажиры станут внимательнее относиться к состоянию водителей и отговаривать их от поездок в нетрезвом виде. Очевидно, что это сократит случаи пьяной езды и повысит уровень безопасности на дорогах.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022

Согласно анонимному опросу на сайте «За рулем», более трети водителей (39,8%) хотя бы раз управляли автомобилем в нетрезвом виде. А периодически управляют подшофе порядка 12% наших граждан.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306551Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306550Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306552Наказание за нетрезвое вождение в 2022
Наказание за нетрезвое вождение в 2022

Согласно анонимному опросу на сайте «За рулем», более трети водителей (39,8%) хотя бы раз управляли автомобилем в нетрезвом виде. А периодически управляют подшофе порядка 12% наших граждан.

Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306551Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306552Наказание за нетрезвое вождение в 2022 — фото 1306550Наказание за нетрезвое вождение в 2022
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