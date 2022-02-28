Зарубежные эксперты: Последствия санкций для всей автоотрасли будут значительными — журнал За рулем

Зарубежные эксперты: Последствия санкций для всей автоотрасли будут значительными

Затраты на производство автомобилей вырастут во всем мире из-за спецоперации на Украине.

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В глобальной перспективе украинский авторынок роли не играет, а российский стагнирует уже много лет, он далек от прежних размеров и имеет сомнительные перспективы на будущее. Тем не менее, потенциальные последствия экономической блокировки России могут быть довольно серьезными, отмечает профессор Стефан Братцель, глава немецкого центра автомобильного менеджмента (CAM).

Он отмечает, что с 2015 года российский автомобильный рынок колебался в пределах от 1,4 до 1,8 миллиона проданных автомобилей. Однако в России есть автомобильное производство с 34 заводами по выпуску легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и двигателей. Они производят продукцию, в основном, для внутреннего рынка, но с высокой долей иностранных автокомплектующих. Большинство этих заводов в значительной степени зависят от поставок деталей из-за рубежа.

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В докоронавирусном 2019 году из России было экспортировано менее 50 тысяч автомобилей, в деньгах это всего 3,3 млрд долларов США. Стоимость импорта, с другой стороны, достигла 20 млрд долларов США. И речь идет в первую очередь не о комплектных транспортных средствах — в 2021 году их было всего 32 000 единиц — но, прежде всего, о компонентах со всего мира, которые собираются в полноценные автомобили на производственных предприятиях, которые в основном занимаются только сборкой.

И именно поставка запчастей может остановиться при жестких санкциях и тем более при угрозе исключения России из международной платежной системы Swift. Замена отсутствующих деталей из Китая, например, невозможна без длительных согласований — многие из них очень специфичны и не могут легко заменить европейские детали.

И хотя Россия и Украина играют лишь незначительную роль в качестве поставщиков для мировой автомобильной промышленности, но и здесь могут произойти сбои в цепочке поставок, что может привести к перебоям в поставках компонентов на европейские заводы.

Для большинства автобрендов сокращение поставок в Россию будет незначительным уроном (см. таблицу), однако для некоторых производителей потери могут оказаться болезненными. Группами производителей с самыми высокими продажами в 2021 году являются Hyundai (включая Kia) с примерно 380 000 автомобилей в год и АВТОВАЗ (Lada) с 351 000 шт. и Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi с 212 000 автомобилей, причем Renault с 2017 года также владеет контрольным пакетом акций АВТОВАЗа.

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Штефан Братцель резюмирует ситуацию следующим образом: «Россия еще долго не будет важным рынком сбыта и местом производства для автомобильной промышленности. Конкретные последствия всей сложившейся ситуации и предстоящих санкций пока точно предвидеть нельзя, однако основные капиталы производителей и поставщиков автомобилей в России, вероятно, будут значительно обесцениваться. Мировой автопром не будет делать серьезных инвестиций в России в течение еще многих лет. Есть и косвенные последствия для автомобильной промышленности Германии и Европы: например, в ближайшие несколько лет из-за роста цен на энергоносители и нефтепродукты стоимость производства и владения автомобилями будет расти».

Производитель

Доля рынка России

Доля в России в общем объеме продаж

Audi

1,0%

0,9%

АВТОВАЗ

22,0%

100%

BMW

2,8%

1,9%

GM

0,1%

0,1%

Hyundai

22,9%

5,7%

Mazda

1,7%

2,2%

Mercedes-Benz

2,5%

1,6%

Mitsubishi

1,8%

3,4%

Nissan

4,6%

1,8%

PSA

0,5%

0,3%

Renault

8,0%

4,4%

Toyota

7,0%

1,2%

Volkswagen

13,8%

2,4%

* Данные Center of Automotive Management (CAM) актуальны на 2020 г.

  • Если часть автобрендов покинет Россию, каким образом произойдет перераспределение рынка — мнение нашего эксперта.
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Фото: Станислав Красильников/ТАСС

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