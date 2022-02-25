Если часть автобрендов покинет Россию, каким образом произойдет перераспределение рынка?

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При самом пессимистичном сценарии событий, если европейским и японским брендам «велят» свернуть деятельность на нашем рынке, не может ли случиться так, что из легковушек у нас останутся Лады, УАЗы и машины корейских и китайских марок?

И сможем ли мы найти альтернативных поставщиков комплектующих или наладить собственное производство всего необходимого для своих автомобилей?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Говорить об этом рано: пока еще на рынке присутствуют те же автобренды, что и вчера. На данный момент вообще ничего не понятно — кто останется, как останется и благодаря чему. Проблемы могут быть разные, от поставок комплектующих, если будет введен запрет на экспорт из каких-то стран на определенные группы товаров, до поставок уже готовых автомобилей и машинокомплектов. При худшем сценарии, если по полной программе будут кошмарить наш банковский сектор, отключат нас от валютных операций, мы в принципе ничего не сможем купить и даже заказать.

Понятно, что ни одна копания не захочет терять свой бизнес и все будут пытаться его сохранить и вырулить в сложившейся ситуации, но мы должны понимать, что, если у нас завтра останется АВТОВАЗ или еще кто-то, это не значит, что мы взяли и заменили все комплектующие, которые нам нужны, или нашли других поставщиков, которых не заботят санкции, и продолжаем выпускать «наши» машины.

Сами сможем?

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Есть такое мнение: «Мы же можем сами». Но дело в том, что ни одна страна мира не выпускает все сама — от телефонов до самолетов, потому что во всем мире кооперация, даже в Китае. Есть определенные технологии, есть совместные предприятия. Мы уже жили во времена, когда страна сама выпускала автомобили. Мы имели четыре автомобильных марки и, по сути, не имели выбора. Наверное, можно и так жить. Но даже в Советском Союзе мы закупали технологии или оборудование за рубежом. Мы не делали все сами. Когда готовили к запуску ВАЗ-2108, мы закупили огромное количество технологий, оборудования, это была целая программа.

Если, к примеру, мы так и не научились делать сами сотовые телефоны, значит, мы и электронику автомобильную полностью не сделаем. У нас нет производства микрочипов, а для этого нужные искусственные кристаллы, у каждого узла есть более мелкие составляющие, которые потребуют производства. Поэтому в перспективе даже за несколько лет нам не наладить выпуск всего, что нужно для сборки автомобилей.

Более того, новые автомобили АВТОВАЗа планируют делать на платформе Рено-Ниссан, и мы не знаем, как мы теперь сможем распорядиться этой платформой. Не мы ее хозяева. А все, что выпускается у нас сейчас, это устаревшие технологии вчерашнего дня.

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Надо понимать, что государство не должно выпускать автомобили, телефоны, телевизоры — оно должно создавать условия, при которых развивается производство в разных областях. А чтобы это было выгодно, должен быть рынок сбыта. Современный автомобиль необходимо выпускать огромными тиражами — более миллиона автомобилей в год на одной платформе, только тогда вложения окупятся. И находить для него сбыт. Чтобы продавать миллион в год, нужно торговать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, если вы не Китай с полуторамиллиардным населением. Таким образом, мы все равно оказываемся зажатыми, в той или иной степени. Либо это общие рынки, либо это совместное производство, и так далее.

Будет ли альтернатива?

Теперь о том, можно ли найти поставщиков комплектующих извне, тех, кого не заботят санкции. Мы не знаем реального объема санкций, с которыми нам предстоит столкнуться. Поэтому мы не знаем, в каких странах в принципе можно будет закупать эти комплектующие. Все это будет меняться. А когда вам нужны сотни наименований комплектующих, вы должны это испытать, верифицировать, ввести систему контроля качества, оплату и т. д. Это долго, поиск альтернативных вариантов часто заходит в тупик. Оказывается, что за эти деньги лучше никто сделать не может, или могут, но там весь объем производства выкуплен другими производителями.

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И потом, если санкции введут страны Запада, это не значит, что в третьих странах, в условной Индии, Индонезии и Бразилии, мы закупим комплектующие, которые нам необходимы. Компания, выпускающая узлы и механизмы, может принадлежать Индии (условно), но там может стоят софт или оборудование какой-нибудь американский компании, и, если введут санкции на использование любых технологий, которые так или иначе приводят продукт в Россию, значит эта компания не сможет поставлять этот узел. То же самое и с автомобилями из третьих стран. Даже Китай свои автомобили не выпускает полностью самостоятельно.

Как все будет, пока не знает никто. А то, что какой-то передел рынка по факту случится, изменится его сегментация по производителям в том числе — это несомненно.

Глава Stellantis допустил перенос производства из России, если концерн столкнется с негативными последствиями антироссийских санкций.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»