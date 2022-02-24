Три автомобильных марки могут свернуть производство в России (обновлено)

Это входящие в Stellantis бренды Peugeot, Citroen и Opel, собирающие свои автомобили на заводе «ПСМА Рус» в калужском индустриальном парке Росва.

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Глава Stellantis Карлос Таварес допустил перенос производства из России, если концерн столкнется с негативными последствиями антироссийских санкций, сообщает Investing.com со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). Как пишет издание, пока Таварес не уверен по поводу того, как именно санкции повлияют на российскую деятельность концерна, однако возможные пути развития событий глава Stellantis обозначил.

Если реальность будет такова, что мы не сможем производить поставки на завод, мы будем вынуждены либо перенести это производство на другие заводы, либо столкнуться с ограничениями», — цитирует Тавареса издание.

Напомним, Stellantis образован в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской компанией Groupe PSA. Концерн объединяет 14 брендов: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall.

В России основной актив Stellantis — это завод «ПСМА Рус» в Калуге. Предприятие на 70% принадлежит Stellantis, а на 30% — Mitsubishi. Концерн Stellantis выпускает в Калуге коммерческие Peugeot, Citroen и Opel, а также мини-фургоны и компактвэны Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo. Mitsubishi на мощностях этого завода ведет сборку Outlander и Pajero Sport.

В 2021 году завод «ПСМА Рус» удвоил производство, доведя его до 11 тысяч машин, увеличился экспорт в Западную Европу, начался выпуск Peugeot Expert, Opel Vivaro и Citroen Jumpy для экспортных рынков. В 2022 году должна была начаться сборка для экспорта автомобилей Fiat Scudo и механических коробок передач. По данным АЕБ, продажи Stellantis в России в 2021 году выросли на 64,7%, до 18,526 тысяч автомобилей.

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Как сообщил 24 февраля ТАСС, в Stellantis не подтверждают намерение переноса завода из РФ или снижения объема производства из-за возможного введения санкций.

Stellantis — не единственная автомобильная компания, которая может уйти из России.

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Фото: Zuma / TASS