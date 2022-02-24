Какие автопроизводители могут покинуть Россию

О такой возможности уже заявило руководство концерна Stellantis, имеющего автозавод под Калугой.

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В скором времени международный бизнес на территории России может оказаться под давлением санкций против нашей страны и будет вынужден уйти. Пока эти возможные санкции не озвучены, но можно предположить несколько вариантов развития событий — от запрета импорта и экспорта до ограничений на операции в долларах и евро.

Каждый автопроизводитель, имеющий предприятия на территории России, рискует. Бизнес есть бизнес, но портить свою репутацию компании и концерны могут не захотеть.

— Мы являемся важным рынком для многих автопроизводителей. Но мы не являемся ключевым рынком ни для одного из них. Если события будут развиваться по самому жесткому сценарию (запрет на экспорт и импорт, а также ограничения или запрет на операции в евро и долларах), то, наверное (пока ничего неясно и я фантазирую), ведущие мировые концерны будут отходить в сторону с бизнесом на нашем рынке, чтобы сохранить реноме и отношения, которые влияют на сбыт продукции, на более важных для них рынках.

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Таким образом, дальнейшее развитие событий, которое пока невозможно предсказать, может пойти по сценарию, при котором автопроизводители предпочтут (или будут вынуждены) уйти, свернув не только производства, но даже остановив поставки машин в нашу страну. Но готовиться к такому сценарию пока рано.

На ЗАЗе приостановили сборку автомобилей Lada и Renault.

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Фото: Renault