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Просторный семиместный «американец» вышел на российский рынок

Российские дилеры начали предлагать семиместные GMC Acadia за 8,8 млн рублей

Российским автолюбителям предлагается уникальная возможность: заказать семиместный кроссовер GMC Acadia 2024 модельного года. Этот американский внедорожник с богатой историей и внушительными габаритами привлёк внимание своей мощью, комфортом и передовыми технологиями.

GMC Acadia
GMC Acadia
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Сердцем GMC Acadia 2024 является 2,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 328 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное и динамичное ускорение. На выбор предлагаются версии с передним или полным приводом, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любых дорожных условий.

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Третье поколение GMC Acadia построено на удлиненной платформе GM C1, что позволило значительно увеличить внутреннее пространство. Новое рулевое колесо, изменённые цветовые решения и высококачественные материалы отделки создают премиальный облик.

Современная электроника не осталась в стороне. Ключевые элементы управления интегрированы в 11-дюймовую цифровую панель. Для удобства водителя предусмотрен парковочный ассистент, камера заднего вида и целый ряд активных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Интерьер GMC Acadia
Интерьер GMC Acadia

Особого внимания заслуживает модификация AT4, ориентированная на бездорожье. Она отличается увеличенным клиренсом (+25 мм) и расширенной колеей. Дополнительно предусмотрено семь режимов вождения, позволяющих выбрать оптимальный вариант для любых условий движения.

В зависимости от комплектации, GMC Acadia 2024 может быть оснащён до девятью камерами обзора, которые обеспечивают максимальную видимость окружающей обстановки.

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Привезти GMC Acadia 2024 в Россию можно только под заказ, и его цена стартует от 8,8 млн рублей. Несмотря на внушительную стоимость, семиместный GMC Acadia 2024 предлагает высокий уровень комфорта, современные технологии и впечатляющие внедорожные возможности, что делает его привлекательным предложением для требовательных российских автолюбителей.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:GMC
Количество просмотров 22
06.10.2024
Фото:GMC
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