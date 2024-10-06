Просторный семиместный «американец» вышел на российский рынок

Российские дилеры начали предлагать семиместные GMC Acadia за 8,8 млн рублей

Российским автолюбителям предлагается уникальная возможность: заказать семиместный кроссовер GMC Acadia 2024 модельного года. Этот американский внедорожник с богатой историей и внушительными габаритами привлёк внимание своей мощью, комфортом и передовыми технологиями.

GMC Acadia

Сердцем GMC Acadia 2024 является 2,5-литровый бензиновый турбомотор, выдающий 328 л.с. В паре с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, обеспечивающая плавное и динамичное ускорение. На выбор предлагаются версии с передним или полным приводом, что позволяет выбрать оптимальный вариант для любых дорожных условий.

Третье поколение GMC Acadia построено на удлиненной платформе GM C1, что позволило значительно увеличить внутреннее пространство. Новое рулевое колесо, изменённые цветовые решения и высококачественные материалы отделки создают премиальный облик.

Современная электроника не осталась в стороне. Ключевые элементы управления интегрированы в 11-дюймовую цифровую панель. Для удобства водителя предусмотрен парковочный ассистент, камера заднего вида и целый ряд активных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль.

Интерьер GMC Acadia

Особого внимания заслуживает модификация AT4, ориентированная на бездорожье. Она отличается увеличенным клиренсом (+25 мм) и расширенной колеей. Дополнительно предусмотрено семь режимов вождения, позволяющих выбрать оптимальный вариант для любых условий движения.

В зависимости от комплектации, GMC Acadia 2024 может быть оснащён до девятью камерами обзора, которые обеспечивают максимальную видимость окружающей обстановки.

Привезти GMC Acadia 2024 в Россию можно только под заказ, и его цена стартует от 8,8 млн рублей. Несмотря на внушительную стоимость, семиместный GMC Acadia 2024 предлагает высокий уровень комфорта, современные технологии и впечатляющие внедорожные возможности, что делает его привлекательным предложением для требовательных российских автолюбителей.

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Источник: Autonews