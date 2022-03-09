Названы сроки простоя завода Renault в Москве (прогноз неутешительный)

Дальнейшее функционирование завода будет зависеть от целого ряда факторов. Главная задача, которую сейчас решают на предприятии, — изменение транспортной логистики.

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Самый ранний срок, в который столичный завод Renault Россия сможет вернуться к своей работе, — это 14 марта. Отметим, что данные носят неофициальный характер, их со ссылкой на собственные источники опубликовал ресурс Avtograd News. Официально же предприятие находилось в простое с 28 февраля по 5 марта, и о его продлении представители завода не сообщали.

Простой на предприятии возник из-за перебоев в цепочке поставок комплектующих. Многие детали доставляются на конвейер через несколько стран, но из-за событий на Украине пограничные режимы усилены, и специалистам Renault Россия требуется время, чтобы изменить транспортную логистику.

Завод Renault Россия, сборка кроссоверов Duster

Ранее сообщалось также, что завод продолжит работать после устранения всех вышеозначенных проблем с логистикой. Напомним, на этой площадке выпускают кроссоверы Renault Kaptur и Arkana, а также новый Renault Duster и прежний Nissan Terrano.

А на АВТОВАЗе в Тольятти делают еще Renault Logan и Sandero, но сейчас у завода есть ресурсы только на выпуск двух тысяч автомобилей Lada.

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС