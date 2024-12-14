Мажоры и дрифтеры даже не заметят: повышение штрафов раскритиковали

Автоэксперты усомнились в эффективности повышения штрафов за нарушения ПДД

Повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) не будет способствовать повышению уровня безопасности на дорогах, потому что водители из категории максимального риска не заметят этого увеличения. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Комментируя новость о том, что Госдума приняла поправки, согласно которым штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года увеличатся в полтора раза, Шапарин подчеркнул, что это решение принималось не по регламенту, а сразу во втором и третьем чтениях. Причем регионы еще даже не успели высказать свою позицию.

«Повлияет ли повышение на безопасность? Навряд ли. Категории максимального риска – пьющие за рулем, мажоры с тысячами штрафов, блогеры и дрифтеры – это повышение не заметят», – убежден глава НАС.

Автоэксперт Игорь Моржаретто тоже с долей скепсиса относится к нововведению.

«С учетом этого нововведения фактически санкции подняли не в полтора, а в 2,25 раза. При этом, после того как была введена скидка в 50% на оплату штрафа в течение 20 дней, у нас резко выросла собираемость штрафов <...> Думаю, что сокращение скидки приведет к обратному эффекту», – констатирует автоэксперт.

Кроме того, что Госдума увеличила штрафы за превышение скорости, обгон по встречке, непристегнутые ремни и другие нарушения ПДД, скидку при оплате штрафов сократили с 50 до 25%. Также парламентарии предложили с 2025 года четверть всех сборов от штрафов направлять в федеральный бюджет, а субъектам Федерации оставить 75%. На текущий момент все средства от штрафов оставались в регионах.

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Источник: iz.ru