Штрафы вырастут, а скидка за оперативную оплату уменьшится — называем новые суммы
Госдума РФ одобрила повышение штрафов для водителей с 1 января 2025 года
Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.
Теперь штраф за превышение скорости вырастет с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Также увеличится штраф за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – вместо 500-5000 рублей будет 750-7500 рублей. А сумма штрафа за непристегнутый ремень безопасности увеличится с одной до 1,5 тысяч рублей.
Кроме того, снизится скидка при своевременной оплате штрафов – вместо 50% станет 25%. А штраф за повторную езду без полиса ОСАГО вырастет с нынешних 400-800 рублей до 3750-5000 рублей.
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Источник: autonews.ru
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12.12.2024
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