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Штрафы вырастут, а скидка за оперативную оплату уменьшится — называем новые суммы

Госдума РФ одобрила повышение штрафов для водителей с 1 января 2025 года

Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки о повышении штрафов за нарушения Правил дорожного движения с 1 января 2025 года.

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Теперь штраф за превышение скорости вырастет с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей. Также увеличится штраф за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки – вместо 500-5000 рублей будет 750-7500 рублей. А сумма штрафа за непристегнутый ремень безопасности увеличится с одной до 1,5 тысяч рублей.

Кроме того, снизится скидка при своевременной оплате штрафов – вместо 50% станет 25%. А штраф за повторную езду без полиса ОСАГО вырастет с нынешних 400-800 рублей до 3750-5000 рублей.

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Источник: autonews.ru

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Светлана Тарасенко
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«За рулем»
Количество просмотров 34
12.12.2024 
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«За рулем»
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