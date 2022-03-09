Эксперт об автопроме России: полная остановка

Названы три причины этого: санкции, проблемы с логистикой и дефицит компонентов.

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Наиболее вероятный прогноз по местному производству автомобилей в России — это приостановка всех заводов. Такой сценарий озвучил «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Он считает, что длительность простоев будет зависеть от того, до какого момента будет продолжаться спецоперация на Украине и как российские заводы будут определяться с взаимодействием с зарубежными партнерами в новой реальности.

Таким образом, по мнению специалиста, ни у одного из российских заводов в сложившейся ситуации не получится избежать хотя бы временной приостановки. Глобально причин у простоев будет три: санкции, проблемы с логистикой и дефицит компонентов.

Площадка готовой продукции завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»

Прогноз сделан на фоне информации о возможной остановке завода «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (Санкт-Петербург) 10 марта — впрочем, эту информацию официально опровергли в российской пресс-службе бренда — и вероятном повышении цен на автомобили и запчасти Nissan (эта новость оставлена без официального комментария). Ранее отгрузку машин дилерам уже приостановили заводы Volkswagen Group Rus (Калужская область и Нижний Новгород), Renault Россия (Москва), Mercedes-Benz Manufacturing Rus (Подмосковье), «Автотор» (BMW, Калининград), «Соллерс Форд» (Елабуга), а также предприятия Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге.

АВТОВАЗ должен запустить производство в ближайшие дни, но резервы есть только на выпуск двух тысяч машин.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС