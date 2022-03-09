АВТОВАЗ возобновляет работу. Но не полностью — журнал За рулем

АВТОВАЗ возобновляет работу. Но не полностью

В ближайшее время будут собирать две модели из всего модельного ряда Lada. Сборка моделей Renault пока тоже стоит.

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Завод АВТОВАЗа в Тольятти может вернуться к работе в ближайшие дни. Информация носит неофициальный характер, но, как пишет «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные данные, старт конвейерных линий произойдет 14 марта. Напомним, основные производства обоих заводов — в Тольятти и Ижевске, остановили работу 5 марта, и дата возобновления производства точно не называлась.

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Официальная причина остановки — продолжающийся дефицит электронных компонентов. Вероятно, в нынешней ситуации разрешить его будет еще сложнее, чем раньше. Тем не менее, по данным источника, тольяттинской площадке удалось изыскать резервы: «есть обеспечение» на сборку примерно 400 экземпляров Niva Legend и 1600 машин семейства Granta.

АВТОВАЗ возобновляет работу. Но не полностьюЗавод Lada Ижевск, доселе стойко и почти без потерь переживавший дефицит полупроводников, новую волну кризиса воспринимает тяжело: вместе с тольяттинской площадкой АВТОВАЗа запуститься не получится
Завод Lada Ижевск, доселе стойко и почти без потерь переживавший дефицит полупроводников, новую волну кризиса воспринимает тяжело: вместе с тольяттинской площадкой АВТОВАЗа запуститься не получится

Это значит, что производство внедорожника Niva Travel (идет по одной производственной линии с Niva Legend), а также сборка всех моделей платформы B0 (Lada Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero) пока не начнутся. Более того, по данным ресурса, завод Lada Ижевск, где выпускают семейство Lada Vesta, будет простаивать минимум до 18 марта.

Фото: Алена Селезнева / ТАСС

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