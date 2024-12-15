Ассортимент автомобилей на маркетплейсах разрастается: появился новый сегмент

На Wildberries стали доступны для покупки люксовые автомобили и катера

Теперь на Wildberries можно не только приобрести одежду, обувь и бытовую технику, но и люксовые автомобили.

Витрина Wildberries пополнилась впечатляющим ассортиментом автомобилей европейских и японских марок, среди которых можно найти такие знаковые модели, как Mercedes-Benz GLE, GLS и S-Class, Land Rover Range Rover, а также BMW X3, X5 и X7. Для поклонников японского автопрома доступны легендарные Toyota Land Cruiser и Lexus RX. Все представленные автомобили доступны по цене до 30 миллионов рублей.

Каждая модель, представленная на платформе, поступает только от проверенных дилеров, таких как Carclick и «Независимость».

Wildberries не только предлагает широкий выбор автомобилей, но и обеспечивает удобство покупки. Доставка осуществляется в регионы Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Западного федеральных округов, и это только начало.

Процесс покупки также максимально упрощен. Пользователи могут легко фильтровать модели по различным критериям – от цены до бренда, что позволяет быстро найти идеальный автомобиль. Кроме того, на сайте представлены подробные описания и характеристики каждого автомобиля.

Интересно, что категория «Транспортные средства» на Wildberries пополнилась не только автомобилями, но и премиум-моделями катеров. Среди них можно выделить Velvette 23 2.0, Voyager 800 LE, Avanraid F400 Fortuna и Avanraid F320 Fishmaster.

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Источник: Wildberries