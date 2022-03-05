Правительство разрабатывает меры поддержки АВТОВАЗа

На тяжелую ситуацию с микрочипами накладывается введение санкций против России. Наработанные цепочки поставок автокомпонентов разрушаются.

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О том, как крупнейшее предприятие автопрома будет выживать в период жестких санкций против России, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на конференции трудового коллектива АВТОВАЗа. Конференция состоялась в четверг 3 марта. Помимо отчета об исполнении колдоговора обсуждались и острые вопросы сегодняшнего дня — это введение санкций и продолжающийся полупроводниковый кризис.

Мы детально занимаемся тем, что помогаем предприятию разрешить эти проблемы. К вопросу подключено Правительство РФ, которое в режиме оперативного штаба работает, Министерство промышленности России, Министерство труда и занятости РФ. На днях в Москве мне удалось переговорить с министром труда. Мы превентивно обсудили меры поддержки трудового коллектива, чтобы они были готовы, если понадобятся. При этом буквально в ежедневном режиме ситуация на АВТОВАЗе мониторится не только региональным Правительством, но и Министерством промышленности РФ», — цитирует Дмитрия Азарова региональное издание «Сова».

Ожидается, что принятые меры позволят АВТОВАЗу возобновить производство после праздничных дней. Напомним, что основные производства автогиганта в Тольятти и Ижевске были приостановлены 5 марта.

Западные эксперты ожидают, что Renault Group уйдет из России, отказавшись от сотрудничества с АВТОВАЗом.

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Фото: Яков Князев / ТАСС