Шик и блеск социализма: на чем ездило руководство соцстран

«За рулем» рассказал интересную историю про советские лимузины, Мерседес и элиту

Высшие советские руководители после Великой Отечественной войны в официальных поездках использовали только отечественные автомобили. В странах же социалистического лагеря история была куда причудливей.

Старший автомобильный брат

Единственным советским руководителем, неравнодушным к автомобилям, был Леонид Брежнев. Он любил хорошие машины и сам охотно садился за руль. Но в официальных поездках ездил, конечно, лишь в отечественных машинах.

Первым лидером СССР, пересевшим из американского Packard в отечественный автомобиль, был Иосиф Сталин. Но произошло это только в самом конце 1940-х годов, когда в Москве на основе первого послевоенного советского легкового автомобиля ЗИС-110 создали бронированный ЗИС-115.

Уже в 1950-х годах ЗИС-110, а позднее и ЗИС-115, стали экспортировать. В первую очередь, конечно, в социалистические страны. Но не только в них.

Правительственный автопарк Польши времен президента Болеслава Берута: советский ЗИС-110 и американские Chevrolet и Buick.

На ЗИС-110 в послевоенные годы ездил даже президент Финляндии Юхо Кусти Паасикиви, активно продвигавший политику сотрудничества с СССР. Советский лимузин стал в этом смысле даже неким символом.

Предыдущего президента Финляндии Карла Густава Маннергейма возили на подаренном ему огромном и мощном немецком Mercedes-Benz 770, известном также под именем Grosser Mercedes.

Руководители ГДР и их гость Никита Хрущев в ЗИС-110Б.

И уж, конечно, лимузины и кабриолеты ЗИС стали главными в соцстранах Азии – в Китае и Вьетнаме. Также советские машины служили и в Польше (тогда ПНР – Польская Народная Республика), и в Чехословакии (ЧССР – Чехословацкая Социалистическая Республика), и даже в ГДР (Германская Демократическая Республика). И уж тем более в странах, где до Второй мировой войны автомобильная промышленность была в зачаточном состоянии или ее вовсе не было.

Даже первый президент ГДР, образованной в 1949 году, Вильгельм Пик ездил после войны на ЗИС-110. Конечно, Германия была передовой автомобильной державой. Но использовать довоенные представительские машины руководству Восточной Германии, конечно, не пристало. А выпуск своих представительских автомобилей, достойных высших руководителей, в ГДР так и не наладили. Последний же руководитель ГДР Эрих Хонеккер сделал довольно оригинальный автомобильный выбор. Но об этом речь впереди.

Лимузины и кабриолеты уже марки ЗИЛ в большинстве соцстран использовали вплоть до распада социалистического лагеря. Однако в некоторых странах все-таки делали и свои представительские автомобили. Иногда очень оригинальные.

Чешский хрусталь

Чехословацкий парадный кабриолет: шасси – Mercedes-Benz, кузов – мастерской Sodomka.

Чехословакия перед Второй мировой войной была развитой автомобильной державой, в которой выпускали самые разные, в том числе и мощные представительские модели. Конечно, после войны автомобильный пейзаж изменился, но новое руководство страны всячески старалось развивать производство машин, пригодных для государственно-представительских целей.

Но сначала в качестве официального парадного автомобиля в Чехословакии использовали огромный предвоенный немецкий Mercedes-Benz 770. В 1951 году шасси этой модели прикрыли оригинальным кузовом от очень известного еще до Второй мировой чешского ателье Sodomka.

Но параллельно в социалистической уже Чехословакии создали и полностью свою оригинальную представительскую машину. В том числе и в бронированном варианте!

Skoda VOS – главный автомобиль Чехословакии начала 1950-х годов.

Skoda VOS (Vladni Osobni Special – правительственный, легковой, специальный) оснастили двигателем Praga объемом 5,2 л и мощностью 120 л.с., а также четырехступенчатой коробкой передач. Собирали машины на фирме Sodomka (вскоре переименованной в Karosa, а позднее строившей кузова для автобусов). Бронекапсулу делал завод Skoda, у которого в этом деле был опыт, накопленный при производстве танков.

Skoda VOS делали в двух версиях: с мощным бронированием массой около 4500 кг и более легкий вариант – массой 3800 кг. С 1948 по 1953 гг. собрали 107 машин. Несколько автомобилей отправили в другие соцстраны, в том числе в Китай.

Но затея с бронированными правительственными автомобилями продолжения в Чехословакии не имела. Для чиновников среднего ранга выпускали заднемоторные седаны Tatra моделей 603, а потом 613, с двигателями V8.

Представительская длиннобазная Tatra 613S.

На основе Tatra 613 сделали и удлиненную версию Tatra 613S с базой 3130 мм. Но главным правительственным автомобилем ЧССР оставался советский ЗИЛ – вплоть до модели 41045, на которой ездил последний руководитель страны Густав Гусак.

Румынский путь

Николае и Елена Чаушеску в необычном ARO 306.

Румыния хотя и производила легковые автомобили и грузовики нескольких марок, представительских машин не выпускала. Однако в 1977-1978 гг. в стране построили-таки нечто подобное и, бесспорно, очень оригинальное.

ARO 304 представлял собой удлиненный и моноприводный вариант известного не только в Румынии полноприводного внедорожника ARO 240. Машина получила стандартный 90-сильный 2,5-литровый мотор. В 1987-м году сделали и модернизированный удлиненный ARO 306.

Однако эти машины применяли, как правило, только для торжественных выездов. В частности, еще во времена СССР в представительском ARO в Бухаресте тожественно встречали генсека Михаила Горбачева. По сохранившимся данным, собрали всего 4-6 необычных машин. Причем по одной передали лидеру ГДР Эриху Хонеккеру и диктатору Ливии Муаммару Каддафи.

Красное знамя Поднебесной

Поставки советских ЗИС-110 и бронированных ЗИС-115 в Китай начали, как только там установился социалистический режим. Но в 1950-х годах, в эпоху так называемого «великого скачка», в Китае активно формировали национальную автомобильную промышленность. И уж, конечно, не забыли о представительских моделях. Их делали несколько заводов, но главными автомобилями страны стали лимузины и кабриолеты завода FAW, построенного с помощью СССР.

Бронированный Hongqi CA 772 – гордость Китая.

Эти машины получили имя Hongqi («Красное знамя», китайская компания запатентовала в России два варианта произношения – «Хончи» и «Хунцы»). Автомобили оснащали двигателями V8 рабочим объемом 5,7 л, сделанным по американским «лекалам». Именно на Hongqi возили «Великого кормчего» Мао Цзэдуна и его ближайших соратников.

Кабриолет Hongqi – парадный вариант китайского флагмана.

Конечно, автомобили регулярно обновляли, но сохраняя фирменный консервативный стиль кузовов.

Запад нам поможет

Mercedes-Benz 600 семейства W100 Николае Чаушеску и его гость Леонид Брежнев.

И все-таки без продукции западного капиталистического автопрома многие руководители соцстран не обходились. Главной и самой любимой маркой лидеров братских Советскому Союзу стран была, конечно, Mercedes-Benz.

У лидера Народной Республики Болгария (НРБ) Тодора Живкова представительский седан Mercedes-Benz 300d c 3-литровым 150-сильным двигателем появился еще в 1958 году. В ФРГ этот прославленный автомобиль получил прозвище Аденауэр, поскольку на нем возили первого послевоенного канцлера ФРГ Конрада Аденауэра.

А самым любимым лидерами соцстран автомобилем стал знаменитый Mercedes-Benz 600 семейства W100. Этот автомобиль с двигателем V8 рабочим объемом 6,3 л мощностью 250 л.с. выпускали с 1963 по 1981 гг. Кстати, такие машины и в стандартном, и в удлиненном варианте были и в советском ГОНе, но в официальных поездках их, конечно, не использовали.

Лидер Югославии Иосип Броз Тито и его Mercedes-Benz W100.

Для руководителей соцстран приобретали, в основном, именно длинные автомобили версии Pullman с колесной базой 3900 мм. Таких машин за все годы сделали всего 2677.

Огромные и роскошные «шестисотые» первого поколения были в распоряжении Тодора Живкова, руководителя Румынии Николае Чаушеску и уж, конечно, у президента Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) Иосипа Броз Тито, славившегося любовью к шику и роскоши. Часто это были автомобили с кузовом ландо, поскольку убирающаяся задняя часть крыши позволяла использовать машины и для торжественных публичных выездов.

Николае и Елена Чаушеску и кабриолет Cadillac Eldorado в окружении автомобилей Mercedes-Benz.

Кстати, лидер Румынии Николае Чаушеску и его жена и соратник по руководству страной Елена использовали для торжественных эскортов не советские кабриолеты ЗИЛ, как некоторые иные лидеры соцстран, а американские Cadillac.

Rolls-Royce Phantom V, сделанный для лидера Румынии Николае Чаушеску.

А в 1966-м году для супругов Чаушеску заказали Rolls-Royce Phantom V с кузовом ландо, изготовленный ателье Mulliner Park Ward. Но по нераскрытым причинам автомобиль из Британии не забрали. А со временем он, как и многие раритеты, попал в США.

Разумеется, лидер ГДР Эрих Хонеккер по понятным причинам не мог пользоваться автомобилями производства Западной Германии. А советские ЗИЛ для повседневных поездок, видимо, числили слишком огромными и пафосными.

Volvo 264 TE с удлиненной базой руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Эту проблему в ГДР решили своеобразно. В довольно больших количествах Восточная Германия закупала седаны Volvo производства нейтральной Швеции. А для Хонеккера – удлиненные варианты Volvo разных моделей.

Удлиненный Citroen CX последнего лидера ГДР.

В распоряжении лидера ГДР были и удлиненные французские Citroen CX – уж совсем оригинальный выбор.

Сегодня машины руководителей стран социализма вызывают особый интерес. Некоторые переехали в закрытые частные коллекции. Но иные стоят в музеях на всеобщем обозрении.

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