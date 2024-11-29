Т-34 был крутым танком? А вот что из него сделали!

«За рулем» опубликовал интересную архивную статью о танках 1966 года

Издание «За рулем» публикует материалы из своего архива – за долгую историю нашего журнала мы накопили огромный объем публикаций, которые интересны и в наше время. Сегодня предлагаем вашему вниманию статью «Танки. Знакомьтесь с военной техникой», которая была напечатана в журнале «За рулем» в сентябре (№ 9) 1966 года.

Каждый год в сентябре воины нашей армии, все советские люди торжественно отмечают День танкистов. Славны их подвиги в годы войны. 250 тысяч танкистов за беспримерное мужество, проявленное на полях сражений, были награждены орденами и медалями Советского Союза. 1142 из них удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 16 награждены второй медалью «Золотая Звезда». Орденами и медалями отмечен самоотверженный труд более 9 тысяч танкостроителей.

За последние годы танковые войска, как и вся наша Советская Армия, оснастились новыми видами техники и вооружения: совершенствуется применение танков в различных условиях боя. О современных танках рассказывается на этих страницах.

Ранней весной 1940 года жители многих городов и сел России и Украины могли наблюдать, как по улицам и дорогам с бешеной скоростью мчались один за другим два танка. Даже по внешнему виду машин можно был определить, что позади у них нелегкий путь. Два новых советских танка Т-34 успешно завершили свой пробный пробег по маршруту Харьков – Москва – Смоленск – Киев – Харьков. Знаменитая «тридцатьчетверка» поступила на вооружение нашей армии. В течение июня – декабря 1940 года было выпущено 115 новых танков, за первое полугодие 1941 года – 1110. Наши танкостроители выполнили поставленную перед ними задачу – создать танки, которые превосходили бы зарубежные по боевым свойствам.

Танки на марше. Фото Н. Куличенко

Т-34 – единственный в мире довоенный танк, который был на вооружении всю войну и к концу ее сохранил заслуженную славу лучшего танка своего класса. И по сей день вспоминают боевые качества этой машины. Вот что писал западногерманский журнал «Зольдат унд техник» в редакционной статье, посвященной 25-летию рождения Т-34:

«В июне 1940 года сошел с конвейера первый серийный советский танк Т-34. Этот танк, бесспорно, был подлинным шедевром в истории развития военной техники. К началу войны Советский Союз превзошел другие страны в танкостроении... От немецкого танка Т-lll советский танк Т-34 выгодно отличался высокой подвижностью и проходимостью. Кроме того, запас его хода был в несколько раз больше, чем у танка Т-lll, а вооружение и броня абсолютно превосходили немецкие. 37-миллиметровая пушка танка Т-lll не представляла опасности для брони танка Т-34, в то время как 76-миллиметровая пушка танка Т-34 на всех дистанциях пробивала 30-миллиметровую броню танка Т-1II».

Подобных отзывов из зарубежной прессы можно привести множество. Таким был наш танк четверть века назад. А какими он стал сейчас, очень хорошо сказал в своем выступлении на XXIII съезде КПСС министр обороны Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский:

«Танковые и мотострелковые дивизии получили на вооружение более совершенную бронетанковую, артиллерийскую и специальную технику. Советские танки по ряду важных показателей превосходят последние образцы танков США и других стран-участниц НАТО».

Используя опыт

Плодотворный труд при создании Т-34, богатейший опыт его применения на полях сражений, здравый учет послевоенного развития техники позволили нашим конструкторам построить новый танк – Т-54, соответствующий нынешним условиям ведения войны. Технические возможности Т-54 позволяют намного расширить сферу боевого применения танков.

Конечно, бронетанковая техника армии главных капиталистических стран также существенно обновилась – появились новые образцы, возросла огневая мощь. Например, западногерманская армия вооружается новым средним танком «Леопард», разработанным в качестве стандартного для армии европейских стран НАТО. Весит «Леопард» около 39 тонн, экипаж – четыре человека. Вооружение – 105-миллиметровая английская пушка, спаренная с 7,62-миллиметровым пулеметом, и 12,7-миллиметровый зенитный пулемет.

Танки в ядерной войне

Многообразие боевых задач потребовало от нашей оборонной промышленности создания нескольких типов танков. По принятой у нас весовой классификации танки разделяют тяжелые, средние и легкие. Первые (весом более 40 тонн) предназначаются для борьбы с танками и самоходными орудиями противника, а также для преодоления прочных укреплений. Средние (до 40 тонн), получившие наибольшее распространение, используются в самых разнообразных видах боевых действий: совместно с пехотой могут преследовать и уничтожать противника, усиливать оборону. Легкие танки (до 20 тонн) служат, главным образом, для разведки.

Иногда спрашивают: не уменьшилось ли значение танков с развитием ракетно-ядерного оружия?

Внимательное изучение возможностей применения танков в современной войне показало, что они не только не устарели, но являются одним из основных и наиболее перспективных средств ведения боя. По сравнению с другими боевыми машинами танки наиболее устойчивы против всех поражающих факторов ядерного взрыва. Это позволяет им успешно действовать в районах ядерных ударов и зонах радиоактивного заражения и нести меньше потерь от ядерного оружия.

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