Автомобили Великой Отечественной: битва конструкций

За Победу в самой страшной и кровопролитной войне ХХ столетия дрались не только солдаты на полях сражений и полководцы в штабах, но и инженеры, разрабатывавшие технику и вооружение, и рабочие, воплощавшие эти разработки в металле.

У стран антигитлеровской коалиции был сильный, мощный, технически вооруженный противник, на которого работали заводы порабощенных Германией стран Европы. Тем ценнее Победа! В нашей фотоподборке — некоторые автомобили Великой Отечественной, служившие по обе стороны фронта — в Красной Армии и вермахте. Фото: из архива редакции