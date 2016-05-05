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Автомобили Великой Отечественной: битва конструкций

За Победу в самой страшной и кровопролитной войне ХХ столетия дрались не только солдаты на полях сражений и полководцы в штабах, но и инженеры, разрабатывавшие технику и вооружение, и рабочие, воплощавшие эти разработки в металле.

У стран антигитлеровской коалиции был сильный, мощный, технически вооруженный противник, на которого работали заводы порабощенных Германией стран Европы. Тем ценнее Победа! В нашей фотоподборке — некоторые автомобили Великой Отечественной, служившие по обе стороны фронта — в Красной Армии и вермахте.

Фото: из архива редакции

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Канунников Сергей
Количество просмотров 55866Количество комментариев 14
05.05.2016 
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