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Знаменитый недорогой японский внедорожник возвращается: появились фото

Best Car: Mitsubishi работает над новым поколением внедорожника Pajero Mini

Mitsubishi готовится к возвращению культовой модели Pajero Mini, снятой с производства в 2012 году.

Японское издание Best Car сообщило о начале разработки нового поколения этого крошечного покорителя бездорожья, и первые детали обещают интересную картину.

Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini
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Первоначально инженеры Mitsubishi планировали сохранить для нового Pajero Mini классическую рамную конструкцию, вдохновляясь популярностью Suzuki Jimny. Однако, по последним данным, от этой идеи, возможно, откажутся. Вместо этого, как сообщается, за основу будет взята платформа микровэна Delica Mini, представляющего собой модификацию Mitsubishi eK X Space 2020 года.

Использование платформы Delica Mini накладывает отпечаток на габариты будущего Pajero Mini. В отличие от предшественника (высота 1630 мм), новый автомобиль будет заметно выше – 1830 мм, что, несомненно, повлияет на его внешний вид и, возможно, на внедорожные характеристики. Длина и ширина останутся аналогичными Delica Mini и eK X Space: 3395 мм и 1475 мм соответственно.

Mitsubishi Pajero Mini
Mitsubishi Pajero Mini

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Под капотом нового Pajero Mini, как и у его предшественника, и Delica Mini, ожидается 660-кубовый двигатель. Покупателям предложат выбор между атмосферной версией мощностью 52 л.с. и турбированной – 64 л.с. Оба варианта будут оснащены стартер-генератором, призванным повысить топливную эффективность. Система полного привода, как и вариаторная трансмиссия, скорее всего, будут доступны в качестве опций.

Возвращение Pajero Mini особенно интересно на фоне растущего интереса к компактным внедорожникам. Ожидаемая стоимость нового поколения составит от 13 000 до 16 500 долларов США.

Источник: Best Car

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 4422
15.12.2024 
Фото:Mitsubishi
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