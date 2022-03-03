Volkswagen Group остановила производство в России

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Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются.
«Совет директоров группы принял решение остановить производство автомобилей в России до дальнейшего уведомления. Экспорт крупнейшего европейского автомобильного концерна в Россию также будет „немедленно остановлен“, — говорится в сообщении компании, которое приводит automobilwoche.de со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
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При этом в Volkswagen заявили, что серьезно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России — они будут получать пособие по неполной занятости, сообщает РИА Новости.
VW выпускает автомобили на собственном производстве в Калуге и на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде.
«В связи с обширным перерывом в хозяйственной деятельности правление группы cделает выводы из общей ситуации, которая характеризуется большой неопределенностью и текущими потрясениями», — заявили в компании из Вольфсбурга.
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