Volkswagen Group остановила производство в России

Речь о двух площадках на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде.

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Немецкий концерн Volkswagen приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде, поставки в Россию также немедленно прекращаются.

«Совет директоров группы принял решение остановить производство автомобилей в России до дальнейшего уведомления. Экспорт крупнейшего европейского автомобильного концерна в Россию также будет „немедленно остановлен“, — говорится в сообщении компании, которое приводит automobilwoche.de со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

При этом в Volkswagen заявили, что серьезно относятся к своей ответственности перед сотрудниками в России — они будут получать пособие по неполной занятости, сообщает РИА Новости.

VW выпускает автомобили на собственном производстве в Калуге и на площадке ГАЗа в Нижнем Новгороде.

«В связи с обширным перерывом в хозяйственной деятельности правление группы cделает выводы из общей ситуации, которая характеризуется большой неопределенностью и текущими потрясениями», — заявили в компании из Вольфсбурга.

От напряженной ситуации страдают и производства в Европе. Так Audi и Porsche приостанавливают конвейеры в Германии из-за нехватки комплектующих.

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