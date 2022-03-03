Audi и Porsche останавливают конвейеры в Германии

Узкие места в поставках компонентов приводят к массовым простоям производства автомобилей на немецких заводах.

В некоторых случаях производство полностью останавливается, где-то сокращаются рабочие смены. Немецкое издание Auto Motor und Sport рассмотрела ситуацию лишь двух производителей Audi и Porsche, но трудности сейчас испытывают многие.

Audi

В Audi заявили изданию буквально следующее: «Volkswagen Group с большой тревогой восприняла новость о специальной военной операции на Украине. Volkswagen надеется, что боевые действия быстро завершатся и политики вернутся к дипломатии. Безопасность и благополучие наших сотрудников являются нашим приоритетом на всех наших объектах. Глобальная сеть поставщиков Volkswagen Group, насчитывающая более 40 000 компаний, также включает поставщиков в Западной Украине».

Из-за текущей ситуации в этом регионе наблюдаются перебои в цепочке поставок, что может привести к корректировке производства на отдельных предприятиях Группы. По данным Audi, закупочное подразделение Группы находится в тесном контакте с соответствующими поставщиками и изучает альтернативы. Audi ожидает принятия решений к концу недели.

Завод в Ингольштадте:

Производство моделей серий Audi A4 и A5 будет приостановлено с понедельника (7 марта) по пятницу (11 марта) включительно. В некоторых случаях уже действуют ограничения с четверга (03.03).

Завод в Неккарсульме:

Производство моделей Audi A6 и A7 будет приостановлено с понедельника (7 марта) по пятницу (18 марта) включительно. Производство E-Tron GT и R8 на заводе Böllinger Höfe будет приостановлено с понедельника (7 марта) по пятницу (18 марта) включительно. С14 марта производство Audi A4 и A5 будет приостановлено до 18 марта включительно.

Porsche

У Порше также возникли проблемы с доставкой жгутов проводов с запада Украины и соответственно — простои производства. «Степень воздействия на нашу деловую деятельность постоянно мониторится экспертами целевой группы», — говорится в ответе производител ябренда. Соответственно затронуты следующие локации:

Завод в Лейпциге:

Производство остановлено с полудня среды (2 марта) до конца следующей недели, это коснулось моделей Macan и Panamera. Porsche подала заявку на сокращение рабочего графика для сотрудников.

Завод в Цуффенхаузене (городской округ Штутгарта):

По словам представителя предприятия, производство моделей 911 и Taycan все еще может вестись на главном заводе в Штутгарте-Цуффенхаузене. «Дальнейшие шаги будут предприняты по мере необходимости. В ближайшие дни и недели мы собираемся действовать по ситуации», — говорится в официальном ответе..

Западные аналитики предрекали, что последствия санкций для всей автоотрасли будут значительными.



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