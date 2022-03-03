Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию — журнал За рулем

Mercedes-Benz приостановит поставки легковых автомобилей в Россию

Причины решения в концерне не уточняют.

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Вслед за BMW и Audi, Mercedes-Benz также приостанавливает свою деятельность в России. Как объявил в среду вечером автопроизводитель из Штутгарта, компания «прекратит экспорт автомобилей и фургонов в Россию и местное производство в России до дальнейшего уведомления». В среду вечером сообщение об этом появилось на странице компании в Twitter.

Нельзя сказать, что этот шаг стал неожиданностью. В течение нескольких дней в компании велись внутренние дебаты о том, как группа должна реагировать на последние события на Украине.

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Производитель грузовиков Daimler Truck, который входит в концерн Mercedes-Benz, ранее также приостановил сотрудничество с российским КАМАЗом.

Производство Mercedes-Benz в Зиндельфингене (Германия) также сворачивается из-за отсутствия кабельных жгутов, которые поставщики группы производили на Украине. В компании говорят, что планирование смен на отдельных заводах также придется скорректировать из-за сбоев в логистической цепочке.

Фото: Unsplash

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