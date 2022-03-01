GM, Volvo, Volkswagen и другие: приостановка поставок автомобилей в Россию

Приостановка поставок и заморозка деятельности коснулись производителей не только легковых автомобилей, но и грузовой техники — до «дальнейшего уведомления».

В понедельник детройтская компания General Motors заявила, что приостановит экспорт всех автомобилей в Россию до дальнейшего уведомления, сообщает агентство «Рейтер». У GM сейчас нет заводов в России, она ежегодно продает в нашей стране около 3 тысяч автомобилей.

Производитель легковых автомобилей Volvo Cars (с 2010 года компания принадлежит китайскому холдингу Geely Automobile) также заявил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления. В заявлении компании говорится, что это решение было принято из-за «потенциальных рисков, связанных с торговлей с Россией, включая санкции, введенные ЕС и США». Автопроизводитель экспортирует автомобили в Россию с заводов в Швеции, Китае и США. В 2021 году Volvo продала в России около 9 тысяч автомобилей.





Также в понедельник Volkswagen в России временно приостановил поставки автомобилей дилерам до особого распоряжения. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», — сказал изданию представитель VW. Ранее VW заявлял, что на этой неделе приостановит производство на несколько дней на двух немецких заводах из-за задержки с поставками запчастей, произведенных на Украине.



Daimler Truck (производитель грузовиков) заявил в понедельник, что заморозит свою деятельность в России, в том числе сотрудничество с российским производителем грузовой техники КАМАЗ, 47% которого принадлежит российской госкорпорации «Ростех».



По сообщению немецкого издания Handelsblatt, Mercedes-Benz Group изучает юридические варианты продажи своей 15%-ной доли в КАМАЗе. Mercedes-Benz Group, ранее называвшаяся Daimler AG, была материнской компанией Daimler Truck до того, как производитель грузовиков был выделен в отдельное направление.



Американский производитель двигателей для грузовых автомобилей Cummins Inc в понедельник отказался обсуждать с изданием свои отношения с КАМАЗом, заняв выжидательную позицию.



Шведский производитель грузовиков AB Volvo заявил, что полностью остановил производство и продажи в России из-за «кризиса». Он производит в нашей стране около 3% продаваемых у нас грузовиков.



Представитель компании сказал агентству, что теперь у них есть «немного больше ясности в отношении санкций», и о дальнейших своих решениях компания сообщит дополнительно.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. После этого власти зарубежных государств развернули экономическую блокировку России, которая наверняка затронет и автопром. Пока полной ясности по этому вопросу нет.

Коллаж: «За рулем»