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За эти процедуры ваша машина скажет спасибо: как восстановить кузов после весны

Автоэксперт Евтеев раскрыл секреты восстановления кузова автомобиля после весны

После воздействия на кузов влаги и грязи во время зимне-весеннего периода на автомобиле может появиться коррозия. Чтобы этого избежать, машине необходим соответствующий уход и подготовка к эксплуатации летом. Об этом «Российской газете» рассказал совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгений Евтеев.

«Во время эксплуатации на автомобиль летит дорожная пыль и грязь, которые являются абразивом. В составе дорожной пыли часто не только песок, химические реагенты, но и металлическая стружка. Она появляется, например, от эксплуатации тормозных колодок. Все это попадает на лакокрасочное покрытие авто, портит покрытие», — объясняет собеседник издания.
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Чтобы защитить кузов машины от повреждений после зимы и весны, необходимо в первую очередь очистить подкапотное пространство от грязи. Иначе ее наличие на блоке цилиндров может спровоцировать сбой температурного режима работы двигателя. Затем следует тщательно очистить дренаж в моторном отсеке, желательно эту процедуру проводить не реже двух раз в год, рекомендует Евтеев.

Обязательно нужно помыть радиатор, в случае наличия грязи он не сможет отводить и рассеивать тепло от мотора.

«Когда подкапотное пространство автомобиля прошло водные процедуры и грязь устранена, я рекомендую, обязательно зафиксировать данный результат консервантом. Благодаря специальному составу каждая деталь авто будет защищена от впитывания грязи в пластик и резину», — уточнил эксперт.

После этого нужно почистить кузов от металлических вкраплений, колодочной пыли, битума и смолы. И в завершении – помыть стекла и зеркала специальной жидкостью от водного камня (кальция). А финальным этапом должна стать химчистка салона, подытожил Евтеев.

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
26.04.2024
Фото:Unsplash
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