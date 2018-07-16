12 обязательных пунктов: что надо проверить в авто перед отпуском

Предположим, вы собрались на машине в долгое, на несколько тысяч километров, путешествие — в горы, к морю, в Европу... Ответ «да у меня и так все нормально» не принимается. Любой автомобиль требует внимания.

Измерь

1. Проверьте состояние шин и балансировку колес. Ехать на изношенных шинах и разбалансированных колесах дискомфортно и опасно. Старые, изношенные шины ухудшают управляемость, повышают вероятность заноса, практически не сопротивляются аквапланированию. Представьте, что будет, если вы окажетесь на горном серпантине где-нибудь под Сочи в ливень… Минимальная допустимая высота протектора для легковых автомобилей равняется 1,6 мм. И не нужно изобретать средства измерения: у всех современных шин есть индикаторы износа. Просто следите за ними и меняйте шины, когда износ приближается к критическому.

2. Кстати, а вы знаете, какое давление должно быть в колесах вашего автомобиля? Правильные значения указаны в инструкции по эксплуатации, на обратной стороне лючка бензобака либо в дверном проеме на средней стойке. Перед дальней дорогой обязательно доведите давление до необходимого и проверяйте его после стоянок.

Интересный факт. Самый крупный производитель автомобильных шин в мире — датская частная компания Lego, выпускающая среди прочего колесики для игрушечных машинок.

Помой

3. Автомобиль неплохо бы тщательно помыть снаружи и почистить внутри: выкинуть весь хлам, пропылесосить салон. Недаром говорят, что чистый автомобиль быстрее едет. Конечно, это всего лишь психологический эффект, однако опытные водители знают, что за рулем опрятной машины меньше устаешь. А чем меньше пыли, тем легче дышать и ниже физическая нагрузка. Кстати, если вы едете с пассажирами, они будут признательны за такую заботу о комфорте. И это поможет в дальней дороге.

Интересный факт. Самая дорогая в мире автомойка — дубайская Monza Ultimate Detailing and Protection, берущая с клиентов по 15 000 долларов за процедуру.

Замени

4. Бачок нужно заправить летним «стекломоем», лучше очищающим стекло от почек и разбившихся насекомых. Либо хотя бы простой водой. А чтобы она активнее смывала загрязнения, добавьте пару капель нашатырного спирта или средства для мытья посуды.

5. Замените изношенные щетки дворников. Летом приходится ездить при ярком солнце, которое делает заметнее налет на стеклах. А плохой обзор не лучшим образом влияет на безопасность движения. Заменив дворники, вы удивитесь, почему не догадались сделать это раньше. Затраты небольшие, а ездить станет намного удобнее (и безопаснее).

6. Проверьте во всех режимах фары, фонари. Если перегорела какая-то лампочка, замените. Или запомните, что нужно заменить, чтобы попросить об этом мастеров, которые будут делать ТО вашего автомобиля.

Интересный факт. Согласно Книге рекордов Гиннесса, в пожарной части города Ливермор (США, Калифорния) работает лампа-долгожительница, включенная в 1901 году.

Охлади

7. Обратите внимание на уровень охлаждающей жидкости и указатель температуры. Жарко бывает даже в европейской части страны, а тем более — на юге. Уровень должен быть нормальным, между рисками Min и Max, а вентилятор (вентиляторы) радиатора обязан исправно работать. Нелишняя процедура накануне большого путешествия — чистка радиатора. Однако делать ее нужно там, где не навредят, не помнут нежные соты радиатора струей воды под высоким давлением.

8. Кстати, а как у вас работает кондиционер/система климат-контроля? Перед большим путешествием стоит проверить эффективность, устранить утечки, если они есть. И тогда вам не придется изнывать от жары в какой-нибудь глухой пробке. А они, как известно, непрогнозируемы.

Интересный факт. Метод кондиционирования воздуха был запатентован французом Жаном Шабанном в 1815 году, первый промышленный кондиционер создан в 1902 году в США, а первым автопроизводителем, который начал ставить кондиционеры в свои машины, стал Packard.

Убедись

9. Не тяните с заменой тормозных колодок и (или) дисков. Кто знает, насколько нагружена будет тормозная система в этой поездке… Загляните в бачок с тормозной жидкостью. Она должна быть прозрачной, не черной/бурой и не белесой. Мутнеть жидкость может из-за своей гигроскопичности. А замена требуется в среднем раз в полтора-два года, через каждые 30 000–40 000 км.

10. Конечно, в сервисном центре, который вы выберете для технического обслуживания своей машины, наверняка найдется моторное масло для замены. Ведь это обязательный пункт в перечне работ при ТО. Однако никто не может запретить вам привезти свое масло и свой фильтр — если они имеют допуски для вашей марки и модели. Зачем свое? Во-первых, вы будете уверены в качестве. Во-вторых, можно сэкономить (иногда значительно).

Интересный факт. Определить качество моторного масла по его виду, цвету и запаху невозможно, сколь бы опытным ни был эксперт. Для этого требуется лабораторный анализ.

Закажи

11. Мы спокойно заправляем свои иномарки российским топливом, но при этом не доверяем российским маслам. А ведь есть моторные масла того же общеизвестного и популярного бренда Лукойл, подходящие не только бюджетным машинам, но и премиальным иномаркам: Mercedes-Benz, BMW и Porsche. Эти производители дали лукойловским маслам свои допуски. Современные моторные масла Лукойл продаются под брендом Genesis.

Сервис Lukoil-shop.ru позволяет найти масло и для самого массового автомобиля — так называемого бюджетника, и для редкой модели премиального бренда. Доставка осуществляется по всей России. Приобретение масла через официальный интернет-магазин защищает от фальсификата. Не секрет, что популярные масла активно подделывают. А подделка может существенно сократить ресурс двигателя.

Интересный факт. Легковой автомобиль с самым большим пробегом принадлежит американцу Ирвину Гордону. Его Volvo 1800S 1966 года наездил 3 039 122 мили (4 890 992 километра).

Запомни

Современные моторные масла позволяют обойтись без промывки, так что, если сервисмены предлагают вам такую операцию, отказывайтесь — от процедуры или от самих сервисменов. Если очень хочется, лучше провести дополнительную, внерегламентную замену моторного масла с фильтром. Двигателю от этого точно хуже не станет.

12. Некоторые автолюбители уверены, что трансмиссионное масло заправляется в коробку передач на весь срок службы. Конечно, это не так. Трансмиссионка также требует замены, пусть и пореже, чем моторное масло, — в среднем через каждые 40 000–50 000 км или раз в два года. Подумайте или узнайте у специалистов, не пора ли менять масло в трансмиссии: помните, что ремонт коробки обойдется очень дорого, лишь немногим дешевле ремонта мотора. Если у вас автомобиль не первой свежести, трансмиссионку стоит заменить, что называется, превентивно.

Лукойл производит и трансмиссионные масла для разных автомобилей, подобрать которые также можно на Lukoil-shop.ru. Равно как и антифриз, тормозную жидкость, жидкость для усилителя руля и прочее, что может вам пригодиться перед большим путешествием. Всё это можно приобрести и на фирменных АЗС, благо сеть лукойловских заправок одна из самых больших в стране и мире.

Интересный факт. По статистике, в мире сейчас эксплуатируется миллиард автомобилей. К 2050 году их численность достигнет двух с половиной миллиардов.