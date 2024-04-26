Назвали цены на Duster нового поколения

Цены на Dacia Duster третьего поколения стартуют от 18 950 евро (1,9 млн рублей)

Румынский филиал Renault (Dacia) представил третье поколение Duster. Как известно, у компактного кроссовера новый дизайн, но в нем использованы узнаваемые элементы бестселлера, который был выпущен тиражом 2,2 млн шт. с момента его выхода на рынок.

Благодаря новой платформе Dacia Duster теперь выходит на рынок с гибридным приводом, уже использованным в Jogger.

Напомним, автомобиль создан на платформе CMF-B. Благодаря более современной архитектуре, заимствованной у материнской компании Renault, удалось увеличить грузовместимость на 6%, до 472 литров. Кроме того, задние пассажиры получили больше места для ног, чем раньше, а дополнительный багажник на крыше может выдержать до 80 кг.

Duster 2024 года предлагают с 1,2-литровым двигателем TCe 130 с турбонаддувом (130 л.с.) и 48-вольтным стартер-генератором.

Другой вариант автомобиля Duster Eco-G 100 работает на сжиженном природном газе и бензине.

Но самой важной новинкой с точки зрения силовых агрегатов стало появление гибридной установки, унаследованной от универсала Jogger.

Она сочетает атмосферный двигатель объемом 1,6 литра с двумя электродвигателями, аккумулятором емкостью 1,2 киловатт-часа и автоматической коробкой передач. Один из электронных двигателей развивает мощность 49 л.с., а другой служит стартером/генератором.

Габаритные размеры Dacia Duster (4x2): длина 4343 мм, ширина 1813 мм, высота 1661 мм (с рейлингами на крыше), колесная база 2657 мм. Снаряженная масса автомобиля составляет 1379 кг, а объем багажника – 517-1609 литров.

Даже в новой генерации автомобиль остается верным своей стратегии предложения оптимального соотношения цены и качества.

Ценник на Дастер начинается от 18 950 евро (1,9 млн рублей), цены на полноприводную версию – от 24 650 евро (2,4 млн рублей), гибридная версия обойдется минимум в 24 850 евро (2,5 млн рублей).

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Источник: car-editors.net