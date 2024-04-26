#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Haval H9
26 апреля
Главная премьера Пекина – новый Haval H9!
Марка Haval представила новый флагманский...
Назвали цены на Duster нового поколения
26 апреля
Назвали цены на Duster нового поколения
Цены на Dacia Duster третьего поколения...
Эдриан Ньюри
26 апреля
Борьба за власть в Red Bull вынуждает конструктора Эдриана Ньюи уйти из команды
Знаменитый конструктор болидов Формулы-1 Ньюи...

Главная премьера Пекина – новый Haval H9!

Марка Haval представила новый флагманский внедорожник Haval H9

Пожалуй, главная для россиян премьера 18-го Международного Пекинского автосалона состоялась на стенде Haval – китайский бренд представил новое поколение внедорожника Haval H9. Находящийся на выставке эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что машина вызывает небывалый ажиотаж среди представителей прессы.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
Haval H9
Haval H9

Предыдущее поколение H9 с 2019 года собирают на российском заводе бренда под Тулой. Оно пережило несколько обновлений и хорошо себя зарекомендовало.

Haval H9
Haval H9

Дизайн новичка стал куда ближе к «братскому» Dargo, и это должно пойти на пользу российским продажам – у нас сейчас явный тренд на «то, что могло бы быть новым УАЗом».

Haval H9
Haval H9

Тем более что гамме останется дизельный двигатель. Наряду с 2-литровой бензиновой турбо-«четверкой» будет 2,4-литровый 186-сильный турбодизель в паре с 9-ступенчатой АКП. Равно как сохранится и внедорожный арсенал с блокировками обоих межколесных дифференциалов.

Haval H9
Haval H9

Словом, машина интересная – с нетерпением ждем ее в России на первый тест-драйв. Но отметим: цена будет явно повыше 4,1 млн рублей, что просят сейчас за предыдущий, полюбившийся в РФ «тульский» Haval H9...

Читайте другие новости о новинках Пекинского автосалона.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Максим Кадаков

Видео: Кирилл Милешкин

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
26.04.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H9  2016
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

отличная машина

Недостатки:

нет

Комментарий:

Да H9 получился крайне стильным и брутальным автомобилем со своей изюминкой. Очень радует наличие разнообразных электронных систем, которые помогают водителю как на трассе , так и на бездорожье.

+3