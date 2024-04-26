Главная премьера Пекина – новый Haval H9!

Марка Haval представила новый флагманский внедорожник Haval H9

Пожалуй, главная для россиян премьера 18-го Международного Пекинского автосалона состоялась на стенде Haval – китайский бренд представил новое поколение внедорожника Haval H9. Находящийся на выставке эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин отмечает, что машина вызывает небывалый ажиотаж среди представителей прессы.

Haval H9

Предыдущее поколение H9 с 2019 года собирают на российском заводе бренда под Тулой. Оно пережило несколько обновлений и хорошо себя зарекомендовало.

Haval H9

Дизайн новичка стал куда ближе к «братскому» Dargo, и это должно пойти на пользу российским продажам – у нас сейчас явный тренд на «то, что могло бы быть новым УАЗом».

Haval H9

Тем более что гамме останется дизельный двигатель. Наряду с 2-литровой бензиновой турбо-«четверкой» будет 2,4-литровый 186-сильный турбодизель в паре с 9-ступенчатой АКП. Равно как сохранится и внедорожный арсенал с блокировками обоих межколесных дифференциалов.

Haval H9

Словом, машина интересная – с нетерпением ждем ее в России на первый тест-драйв. Но отметим: цена будет явно повыше 4,1 млн рублей, что просят сейчас за предыдущий, полюбившийся в РФ «тульский» Haval H9...

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Фото: Максим Кадаков

Видео: Кирилл Милешкин