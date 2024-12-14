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Без каких деталей можно обойтись при установке динамиков в авто? Вы удивитесь!

Читатель «За рулем» придумал, как сэкономить на установке акустики в автомобиле

Устанавливали динамики в передние двери новой Нивы Legend. Сняли обивку и на штатное место прикрутили динамик к металлу двери. А как крепить сеточку динамика к обивке? Дверная панель в Легенде мощная, пластмассовая.

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И тут решили, что сеточка обычно заминается ногами, загрязняется, просто теряется от вибрации, а потому ее можно не ставить, а насверлить отверстий прямо в обивке. Уже потом кто-то сказал: надо было разметить по спирали. Убедились – звук не ухудшается, ничего не дребезжит и не отваливается. Тряпочкой протер – и порядок.

Импровизированная сетка динамика в обшивке двери Lada Niva Legend
Импровизированная сетка динамика в обшивке двери Lada Niva Legend

В.Карпин, г. Петрозаводск

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Ревин Алексей
Фото:В. Карпин
Количество просмотров 1198
14.12.2024 
Фото:В. Карпин
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