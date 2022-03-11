Формула-1 не будет транслироваться на Россию

Гонки показывались в РФ с 1992 года, в этом году ожидался 30-летний юбилей.

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Чемпионат по автогонкам Формулы-1 больше не будут показывать в России. Руководство чемпионата в одностороннем порядке расторгло действующий многолетний контракт с российским телеканалом «Матч ТВ», который в последние годы вел телевизионную трансляцию Формулы-1 на территории РФ. Это произошло в рамках вводимых против России санкций из-за событий на Украине.

Сезон Формулы-1 2021 года, по оценке многих специалистов и болельщиков Формулы-1 по всему миру, стал одним из самых напряженных, ярких и запоминающихся за всю историю «королевы автоспорта», как еще называют Ф-1. Семикратный чемпион Льюис Хэмилтон (Mercedes-Benz) собирался защитить свой титул и взять очередной трофей, что стало бы беспрецедентным, ведь более 7 чемпионских званий (столько же — у Михаэля Шумахера) не было ни у одного пилота Формулы-1. Однако в ход событий вмешался молодой гонщик Макс Ферстаппен (Red Bull), который по итогам напряженного многомесячного противостояния и стал чемпионом — причем судьба чемпионата решалась в последней гонке и буквально на последнем круге.

Телетрансляция Формулы-1 на Россию шла с 1992 года (в этом году ожидался 30-летний юбилей) и не прерывалась ни разу. На фото — Гран-при Венгрии, 1993 год

Грядущий сезон обещает стать не менее жарким. Отчасти потому, что болельщики гадают, какой окажется «следующая серия» битвы двух сильнейших пилотов, а отчасти — из-за почти полностью, за исключением двигателей, сменившегося технического регламента: новые машины получили совершенно иную аэродинамику, облегчающую обгоны, а также колеса с невиданной для Ф-1 размерностью колесного диска — вместо 13" теперь 18".

В новом сезоне, как и в прошлом, за команду Haas должен был выступать российский гонщик Никита Мазепин. Однако 5 марта команда в одночасье разорвала с ним с контракт. К настоящему моменту известно, что место Никиты в болиде займет датчанин Кевин Магнуссен, выступавший за коллектив в 2017–2020 годах. Ранее, вскоре после начала спецоперации на Украине, руководство Формулы-1 отменило российский этап чемпионата в Сочи, запланированный на 23–25 сентября...

...А затем прекратило сотрудничество с российским промоутером гонок, что означало и отмену запланированных на несколько лет вперед гонок Формулы-1 на новой трассе Игора Драйв в Санкт-Петербурге.

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Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС