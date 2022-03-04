Формула-1 ушла из России совсем

Руководство гонок расторгло контракт с промоутером Гран-при России.

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Формула-1 объявила о расторжении контракта с промоутером Гран-при России. Ранее был отменен осенний Гран-при России — его перенесли в Турцию. Теперь отменены все гонки на территории нашей страны.

«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с промоутером Гран-при России, а это означает, что в России не будет гонок в будущем», — говорится в заявлении.

Контракт на Гран-при России действовал до 2025 года. Более того, российский гонщик Haas F1 Никита Мазепин отстранен от участия в Гран-при Великобритании, которое состоится в июле.

Формула-1 последовала примеру других спортивных организаций, которые решили разорвать связи с Россией. В частности, Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине.

Южнокорейские компании остаются в России — санкции на них распространяться не будут. Это заслуга министра торговли Южной Кореи.

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Фото: Alexandre Brondino / Unsplash