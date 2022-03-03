Власти Южной Кореи не желают поддерживать санкций против России, о чем заявили властям США.

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В данный момент Южная Корея ведет переговоры с США — производители страны должны быть исключены из экспортных санкций против России. Вопросом занимается министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу, который находится сейчас с визитом в Северной Америке.

«Я постараюсь скорее добиться договоренности по исключению из FDPR через переговоры на высоком уровне», — приводят «Известия» слова главы минторговли Кореи.

Министерство торговли США согласилось, чтобы смартфоны, автомобили, бытовая техника и прочие потребительские товары не должны входить в FDPR, но только если не поставляются военным.

Цель FDPR «предотвратить утечку товаров, технологий и программного обеспечения через Беларусь в Россию». В этом случае используется «политикой отказа» (презумция отказа) — по умолчанию все товары под запретом, а для их экспорта нужно разрешение американского минторга, которое дается лишь в исключительных случаях.

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