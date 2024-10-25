#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти автомобили не боятся ржавчины
25 октября
Эти автомобили не боятся ржавчины
ТОП-10 автомобилей, которые не ржавеют
Honda WR-V
25 октября
В России появился новый японский кроссовер по цене Lada Vesta
В РФ вышел в продажу новый кроссовер Honda WR-V...
Столкнулись семь грузовиков и две легковушки: подробности страшного ДТП
25 октября
Столкнулись семь грузовиков и две легковушки: подробности страшного ДТП
В Омской области три человека пострадали в...

Столкнулись семь грузовиков и две легковушки: подробности страшного ДТП

В Омской области три человека пострадали в массовой аварии

Массовая авария произошла 24 октября около 13 часов на 568-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск. Уточняется, что столкнулись семь грузовых и два легковых автомобиля.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Пострадали в ДТП двое мужчин и одна женщина. Это пассажиры легковых автомобилей, а также водитель одного из грузовиков. Их личности устанавливают. Пострадавших госпитализировали с травмами.


Рекомендуем
Рама, полный привод, огромный ресурс — выносливый автомобиль за 1,5 млн

Правоохранители выясняют причину аварии. На участке трассы организовано реверсивное движение.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: прокуратура Омской области

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 12
25.10.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0