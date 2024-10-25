Столкнулись семь грузовиков и две легковушки: подробности страшного ДТП

В Омской области три человека пострадали в массовой аварии

Массовая авария произошла 24 октября около 13 часов на 568-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск. Уточняется, что столкнулись семь грузовых и два легковых автомобиля.

Пострадали в ДТП двое мужчин и одна женщина. Это пассажиры легковых автомобилей, а также водитель одного из грузовиков. Их личности устанавливают. Пострадавших госпитализировали с травмами.

Правоохранители выясняют причину аварии. На участке трассы организовано реверсивное движение.

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Источник: прокуратура Омской области