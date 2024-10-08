Эти машины заметно подешевели в сентябре: называем цены

Автомобили семи брендов подешевели в России в сентябре 2024 года

В сентябре текущего года подешевели несколько марок автомобилей. В их числе оказался рестайлинговый премиальный кроссовер Exeed LX. Его бывшая базовая комплектация Premium в начале месяца подешевела на 100 тыс. рублей.

Exeed LX

Кроссовер Jaecoo J7 стал доступнее за счет новой базовой комплектации Urban – так, минимальная цена упала сразу на 400 тыс. рублей.

Jaecoo J7

Среди подешевевших моделей – пикап Changan Hunter Plus. Цены на него не поменялись, но зато появилась «дополнительная выгода», за счет которой обе его комплектации стали доступнее на 50 тыс. рублей.

Седан Livan S6 Pro подешевел у марки Livan. Так, прямая скидка на него во всех комплектациях выросла на 70 тыс. рублей.

Chery Arrizo 8

У Chery за счет прямой скидки бизнес-седан Arrizo 8 в базовой и средней комплектациях подешевел на 150 тыс. рублей.

Марка Wey уменьшила стоимость своего гибридного кроссовера 05 на 600 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Автоновости дня